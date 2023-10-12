Melek Mosso ile Serkan Sağdıç evlendi! İşte düğünden görüntüler

Serkan Sağdıç, Melek Mosso'nun 'Kirpiklerin' adlı şarkısının klibinde yer almıştı ve klipte iki sevgiliyi canlandırmışlardı. Bu dostluk kısa sürede aşka dönüşmüştü.

NİŞANDAN RENKLİ KARELER



Geçtiğimiz hafta nişanlanan çift, güzel haberi sosyal medya hesaplarından paylaşmış ve nişan törenlerinden renkli kareleri takipçileriyle paylaşmıştı.

Melek Mosso nişan töreninde beyaz bir uzun elbise tercih ederken, Serkan Sağdıç ise siyah bir takım elbise giymişti. İkili, nişanlarının ardından kına gecesi de düzenlemişti.



SAHNEYE GELİNLİKLE ÇIKTI

Düğünlerini Mersin'de yapan çiftin, tercih sebebi Melek Mosso'nun orada bir konser vermesiydi. İkili, evet dedikten sonra gelinlik ve damatlıklarıyla sahneye çıkıp romantik bir dans sergiledi. Melek Mosso ve Serkan Sağdıç'ın bu mutlu gününden paylaşılan videolar ve fotoğraflar, sosyal medyada geniş ilgi gördü.