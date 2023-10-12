Advert

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç evlendi! İşte düğünden görüntüler

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, klibinde rol aldığı manken Serkan Sağdıç ile aşk yaşamaya başladıktan sonra dünyaevine girdi. Mosso ve Sağdıç'ın mutlu gününden video ve fotoğraflar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç evlendi! İşte düğünden görüntüler
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-10-2023 09:51

Serkan Sağdıç, Melek Mosso'nun 'Kirpiklerin' adlı şarkısının klibinde yer almıştı ve klipte iki sevgiliyi canlandırmışlardı. Bu dostluk kısa sürede aşka dönüşmüştü.

 

NİŞANDAN RENKLİ KARELER

Geçtiğimiz hafta nişanlanan çift, güzel haberi sosyal medya hesaplarından paylaşmış ve nişan törenlerinden renkli kareleri takipçileriyle paylaşmıştı.

Melek Mosso nişan töreninde beyaz bir uzun elbise tercih ederken, Serkan Sağdıç ise siyah bir takım elbise giymişti. İkili, nişanlarının ardından kına gecesi de düzenlemişti.
 

SAHNEYE GELİNLİKLE ÇIKTI

Düğünlerini Mersin'de yapan çiftin, tercih sebebi Melek Mosso'nun orada bir konser vermesiydi. İkili, evet dedikten sonra gelinlik ve damatlıklarıyla sahneye çıkıp romantik bir dans sergiledi. Melek Mosso ve Serkan Sağdıç'ın bu mutlu gününden paylaşılan videolar ve fotoğraflar, sosyal medyada geniş ilgi gördü.

Benzer Haberler
Acun Ilıcalı'nın 'erken uyanıp işe gitme' isyanına Nagihan Karadere'den yanıt! Acun Ilıcalı'nın 'erken uyanıp işe gitme' isyanına Nagihan Karadere'den yanıt!
Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha... Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...
Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor
Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz! Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!
Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi
Hande Yener'den 'vergi krizi' iddiasına cevap! Hande Yener'den 'vergi krizi' iddiasına cevap!
ÇOK OKUNANLAR
Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı
  • 11-10-2023 20:27

Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi
  • 11-10-2023 11:55

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...
  • 11-10-2023 20:41

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...

Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor
  • 11-10-2023 20:39

Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor

Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!
  • 11-10-2023 12:07

Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!