Melek Mosso hamile mi? Açıkladı...

Şarkıcı Melek Mosso, önceki gün Nişantaşı’nda köpeğiyle birlikte yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Nişantaşı’nın ara sokaklarında dolaşan ünlü isim, karşısında basın mensuplarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi ve esprili bir şekilde, “Sizden korkulur” diyerek gazetecilere takıldı.

Yeni çıkardığı "Yeri Var" adlı şarkısıyla büyük ilgi gördüğünü belirten Melek Mosso, konser hazırlıklarının hızla devam ettiğini söyledi. Ünlü şarkıcı, "Bu yıl sahnelerimde çok daha fazla detaya yer vereceğiz, dünya starlarını takip ediyoruz. Çok güzel görsel şovlar olacak," diyerek heyecanını paylaştı.

Oyuncu Serkan Sağdıç ile evliliğinin çok güzel gittiğini belirten Mosso, "Evde bol bol eğleniyoruz, dans ediyoruz, Serkan DJ’lik yapıyor. Birlikte çalıp söylemeyi seviyoruz," diyerek mutlu evlilik hayatlarından bahsetti.

Gazetecilerin "Hamile olduğunuz doğru mu?" sorusuna ise kahkahalarla yanıt veren şarkıcı, “Arkadaşlar, buradan söylüyorum; kilo aldım biraz, hamile değilim!” diyerek iddiaları net bir şekilde yalanladı.