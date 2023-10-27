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Melek Azad (Fatma Demir) Kimdir, Neden Tutuklandı?

Sosyal medya fenomeni Melek Azad (Fatma Demir), ‘kasten yaralama’ suçundan kesinleşmiş ceza aldığı için evinde gözaltına alındı ve tutuklandı. Peki Melek Azad (Fatma Demir) Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında ve Neden Tutuklandı?

Melek Azad (Fatma Demir) Kimdir, Neden Tutuklandı?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-10-2023 13:00

Şanlıurfa'da tanınmış sosyal medya yıldızı 'Melek Azad' olarak bilinen Fatma Demir (25), 'kasten yaralama' suçu nedeniyle evinde gözaltına alındı. Genç fenomen, hakim karşısına çıkartıldıktan sonra tutuklandı. Peki Melek Azad (Fatma Demir) Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında ve Neden Tutuklandı?

Şanlıurfa'da sosyal medya fenomeni 'Melek Azad' olarak tanınan Fatma Demir, 'kasten yaralama' suçu nedeniyle evinde gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda, 'kasten yaralama' suçu nedeniyle hakkında 2 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Fatma Demir, Batıkent Mahallesi'nde yaşadığı evde gözaltına alındı.

Melek Azad Kimdir?

2000 yılında doğan ve asıl adı Fatma Demir olan Melek Azad, Şanlıurfa Harran Üniversitesi’nde öğrenci olarak eğitimine devam etmektedir. Melek Azad, müziğe olan ilgisinin yanı sıra sosyal medyada da içerik üretmeye devam ediyor. TikTok platformunda büyük bir popülerliğe sahip olan Melek Azad, 2022 yılında İnselo ile "Hade İşine" adlı şarkıyı çıkararak adından sıkça söz ettirmişti.

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