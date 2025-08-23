Mehmet Yılmaz Ak’tan Taciz İddialarına Çok Sert Yanıt!

Fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel, 16 yaşındayken ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak tarafından tacize uğradığını iddia etti. İddiaların ardından Mehmet Yılmaz Ak, sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve suçlamaları kesin bir dille reddetti.

Dilan Bozyel’in Şok İddiası

Dilan Bozyel, ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak’ın kendisinin uzaktan akrabası olduğunu söyleyerek, yıllar önce yaşandığını ileri sürdüğü olayı kamuoyuyla paylaştı. Bozyel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Diyarbakır’daydık. 16 yaşımdaydım. Aynı okulda, aynı sınıftaydık. Başıma silah dayayarak benimle birlikte olmaya çalışmıştı.”

Bu iddialar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve büyük yankı uyandırdı.

Mehmet Yılmaz Ak’tan İlk Açıklama

İddiaların ardından Mehmet Yılmaz Ak, sosyal medya hesabından detaylı bir açıklama yaparak suçlamaları reddetti. Ünlü oyuncu, “Bazı sosyal medya hesapları, haber mecraları ve kişiler üzerinden, şahsım hedef gösterilerek aslı astarı olmayan çirkin ithamlarda ve iftiralarda bulunuldu. Bu çirkin ithamların ve iftiraların hiçbir gerçeklik payı yok. Bu iftirayı ‘iddia’ adı altında servis ederek kişiliğime, değer yargılarıma ve kariyerime zarar vermeye çalışan tüm kişi ve kurumlara avukatlarım aracılığıyla hukuki sürecin başlatılacağını bildiririm” ifadelerini kullandı.

Gündemde Büyük Yankı

Taciz iddiaları sanat camiasında ve sosyal medyada tartışma yarattı. Dilan Bozyel’in sözleriyle başlayan süreç, Mehmet Yılmaz Ak’ın sert çıkışıyla farklı bir boyuta taşındı. Şimdi gözler, oyuncunun başlattığını açıkladığı hukuki süreçte olacak.