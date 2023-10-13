Mehmet Şimşek açıkladı! Kredi kartı borçları neden arttı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların kredi kartı borçlarında yaşanan artışın altında yatan nedenleri açıkladı. Bakan Şimşek'e göre, asgari ücretin enflasyon karşısında erimesi ve artan yaşam maliyetleri, vatandaşları kredi kartlarına daha fazla başvurmaya itiyor. Şimşek, "Kredi kartlarına olan borçlar yüzde 182'yi aştı. Bu durum vatandaşlarımız için ciddi bir mali yük anlamına geliyor" dedi.

Hazine Bakanı Şimşek'ten Vatandaşlara Öneriler

Bakan Şimşek, ekonomik koşulların zorlayıcı olması nedeniyle vatandaşların borçlanmaya yönelik tedbirler alması gerektiğinin altını çizdi. Buna karşın, devlet olarak kredi kartı borçlarının minimize edilmesi ve vatandaşların ekonomik olarak daha sağlam adımlar atabilmesi adına çeşitli destek paketleri üzerinde çalıştıklarını da ekledi. Bu paketlerin, özellikle düşük ve orta gelir gruplarına yönelik olacağı ve kredi kartı borçlarına yönelik bir rahatlama sağlamayı amaçladığı bilgisi verildi.

Bakan Şimşek, "Borçlanırken ve harcama yaparken dikkatli olmak, bütçemizi doğru yönetmek geleceğimiz açısından önemlidir. Borçlanma konusunda bilinçlenmeli ve gelirimizin üzerinde harcamalardan kaçınmalıyız." şeklinde konuştu. Ayrıca, Şimşek, kredi kartı borçlarının artışının arkasında yatan ana etkenlerden birinin de finansal okuryazarlık eksikliği olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca Bakanlık, vatandaşların borçlanma stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olacak atölye çalışmaları ve eğitim programları düzenleyecek. Mehmet Şimşek, "Vatandaşlarımızın bilinçli bir şekilde harcama yapmalarını ve borçlarını yönetmelerini sağlamak amacıyla devlet olarak çeşitli eğitim programları ve destekleri sunuyoruz" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşları bilinçlendirmek adına sosyal medya ve diğer iletişim kanalları üzerinden de bilgilendirme kampanyaları yürütecek. Özellikle genç nesil ve yeni çalışmaya başlamış bireylerin finansal geleceklerini sağlam temellere oturtmaları için yapılacak bu çalışmaların, toplum genelinde bir finansal farkındalık yaratması hedefleniyor.

Kısacası, Mehmet Şimşek ve ekibi, kredi kartı borçlarındaki bu ciddi artış karşısında hem vatandaşları bilinçlendirme hem de devlet olarak ekonomik destek sağlama yollarını araştırıyor. Toplumun her kesiminden bireyin bu süreçte daha bilinçli ve dikkatli adımlar atması, ekonominin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi açısından büyük önem taşıyor.

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever'in sorusunu yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin ekonomik büyüme performansına ve kredi kartı ile kredi kullanımlarındaki artışa dair önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, ülke ekonomisinin 21 yıl boyunca kaydettiği güçlü büyüme ve yapısal dönüşümle birlikte vatandaşların kredi kartı ve kredi kullanımlarında bir artışın olduğunu ifade etti.

"Hane halkı borcunun milli gelire oranı yüzde 11 seviyesinde olup, bu oran Avro Bölgesi ortalamasının oldukça altındadır." şeklinde konuşan Şimşek, söz konusu oranın Avro Bölgesi ortalaması olan yüzde 57 seviyesine kıyasla oldukça düşük olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca, Bakan Şimşek, kredi kartı ve kredi tutarlarına ilişkin verilerin BDDK ile Risk Merkezi internet adreslerinde kamuoyuyla paylaşıldığına dikkat çekti.

Özellikle enflasyonun orta vadede tek haneli rakamlara çekilmesinin hedeflendiği bir süreçte, kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelir politikasının uygulandığını belirten Şimşek, bu politikaların vatandaşların kredi kullanımlarını da olumlu etkileyebileceği mesajını verdi.

Mehmet Şimşek ayrıca, deprem harcamaları hariç kamu harcamalarını rasyonalize edecek ve kamu tasarruflarını artırma yönünde tedbirler alındığını açıkladı. Şimşek, "Amacımız, ekonomimizi daha sağlam temellere oturtmak ve vatandaşlarımızın finansal durumunu iyileştirmektir. Bu bağlamda, deprem harcamaları dışındaki kamu harcamalarımızı ve tasarruflarımızı etkin bir şekilde yönetiyoruz." dedi.

Bakan Şimşek’in bu açıklamaları, özellikle kredi kartı ve kredi kullanımındaki artışın yanı sıra, ekonomi politikalarının genel bir değerlendirmesini de içeriyor. Türkiye'nin ekonomik performansını değerlendiren ve bu konudaki stratejileri belirleyen politikalar, vatandaşların ekonomik refahı açısından önem taşıyor. Çünkü güçlü bir ekonomi, bireylerin finansal güvenliğini ve ülkenin genel refah seviyesini artırma potansiyeline sahiptir.

Sonuç olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamaları, ülkenin ekonomik durumuna, vatandaşların kredi ve borç kullanımlarına dair ipuçları sunuyor ve hükümetin ekonomi yönetimi konusundaki yaklaşımlarını ortaya koyuyor.