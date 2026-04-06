Mehmet Günsür'den Eşine Aşk İtirafı: "10 Kez Daha Evlenirim!"

Yıllardır Roma’da sürdürdüğü sakin yaşamı ve başarılı kariyeriyle takdir toplayan Mehmet Günsür, konuk olduğu "İbrahim Selim ile Bu Gece" programında özel hayatına dair samimi ve eğlenceli açıklamalarda bulundu. İtalyan eşi Katerina Mongio ile 20. evlilik yıl dönümlerini kutlayan ünlü oyuncu, aşkını dile getirirken kullandığı ifadelerle büyük beğeni topladı.

"Onunla Her Gün 10 Kez Evlenebilirim"

Eşine olan hayranlığını gizlemeyen Günsür, evliliğindeki mutluluğu şu sözlerle özetledi:

"Onu bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Onunla her gün 10 kez evlenebilirim. Evliliğin en güzel tarafı, gerçekten bir takım olabilmek."

Üç çocuk babası olan oyuncu, ailesini esprili bir dille "Peaky Blinders" dizisine benzetti: "Önce iki kişiydik, şimdi beş kişiyiz; artık resmen bir çeteyiz, bir kabileyiz. Bazen bir yere girerken kendimizi o dizideki gibi ağır çekimde yürüyormuşuz gibi hayal ediyorum."

Tartışmalar İçin "İngilizce" Yöntemi

Günsür, evliliğin ilk yıllarında çocukların huzurunu bozmamak için geliştirdikleri ilginç bir yöntemi de paylaştı. Tartışacakları zaman ikisinin de ana dili olmayan İngilizceyi seçtiklerini belirten oyuncu, "Çocuklar büyüyüp İngilizce anlamaya başlayınca bu yöntem işe yaramadı. Ama zaten artık hiç tartışmıyoruz, dolayısıyla tartışmanın dili de kalmadı," diyerek evliliğindeki huzuru vurguladı.

"Kıskançlık Gereksiz Bir Duygu"

Kıskançlık konusundaki net tavrıyla dikkat çeken Mehmet Günsür, bu duygunun mutsuzluk getirdiğine inandığını söyledi: