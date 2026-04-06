Mehmet Günsür'den Eşine Aşk İtirafı: "10 Kez Daha Evlenirim!"

Mehmet Günsür'den 20. yıl itirafı! Eşi Katerina Mongio için "Onunla 10 kez daha evlenirim" diyen Günsür, evliliği ve kıskançlık hakkındaki sözleriyle gündemde.

Yayın Tarihi : 06-04-2026 13:52

 

Yıllardır Roma’da sürdürdüğü sakin yaşamı ve başarılı kariyeriyle takdir toplayan Mehmet Günsür, konuk olduğu "İbrahim Selim ile Bu Gece" programında özel hayatına dair samimi ve eğlenceli açıklamalarda bulundu. İtalyan eşi Katerina Mongio ile 20. evlilik yıl dönümlerini kutlayan ünlü oyuncu, aşkını dile getirirken kullandığı ifadelerle büyük beğeni topladı.

"Onunla Her Gün 10 Kez Evlenebilirim"

Eşine olan hayranlığını gizlemeyen Günsür, evliliğindeki mutluluğu şu sözlerle özetledi:

"Onu bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Onunla her gün 10 kez evlenebilirim. Evliliğin en güzel tarafı, gerçekten bir takım olabilmek."

Üç çocuk babası olan oyuncu, ailesini esprili bir dille "Peaky Blinders" dizisine benzetti: "Önce iki kişiydik, şimdi beş kişiyiz; artık resmen bir çeteyiz, bir kabileyiz. Bazen bir yere girerken kendimizi o dizideki gibi ağır çekimde yürüyormuşuz gibi hayal ediyorum."

Tartışmalar İçin "İngilizce" Yöntemi

Günsür, evliliğin ilk yıllarında çocukların huzurunu bozmamak için geliştirdikleri ilginç bir yöntemi de paylaştı. Tartışacakları zaman ikisinin de ana dili olmayan İngilizceyi seçtiklerini belirten oyuncu, "Çocuklar büyüyüp İngilizce anlamaya başlayınca bu yöntem işe yaramadı. Ama zaten artık hiç tartışmıyoruz, dolayısıyla tartışmanın dili de kalmadı," diyerek evliliğindeki huzuru vurguladı.

"Kıskançlık Gereksiz Bir Duygu"

Kıskançlık konusundaki net tavrıyla dikkat çeken Mehmet Günsür, bu duygunun mutsuzluk getirdiğine inandığını söyledi:

  • Gereksiz Buluyor: "Ortada olmayan bir şey için geliştirilen bir duygu olduğu için çoğu zaman gereksiz buluyorum."

  • Geçmiş Tecrübeler: Eskiden çok kıskanç sevgilileri olduğunu ve bunun sorun yarattığını belirten oyuncu, kendisinin hiç kıskanç olmadığını ifade etti.

  • Aldatma Ayrımı: "Biri seni gerçekten aldatıyorsa bu artık kıskançlık değil, doğrudan kızgınlıktır," diyerek duygular arasındaki ince çizgiye dikkat çekti.

Magazin Dünyasında Şok İddia: Pelin Akil ve Baran Bölükbaşı Aşk mı Yaşıyor? Magazin Dünyasında Şok İddia: Pelin Akil ve Baran Bölükbaşı Aşk mı Yaşıyor?
"Tek Kişilik Motordan Belli": Fatih Altaylı’dan Mert Ramazan Demir’e İnce Gönderme.
Hasan Can Kaya Nişanlandı: Aile Arasında Sade Tören! Hasan Can Kaya Nişanlandı: Aile Arasında Sade Tören!
Nevzat Başkomiser'in Eşi Belli Oldu: Hare Sürel Nevzat Başkomiser'in Eşi Belli Oldu: Hare Sürel "İstanbul Hatırası" Kadrosunda!
Özge Yağız Barselona Sokaklarını Fethetti: Peş Peşe Gelen Tatil Pozları! Özge Yağız Barselona Sokaklarını Fethetti: Peş Peşe Gelen Tatil Pozları!
Özlem Ada Şahin ve Berkay’dan Müjde: Üçüncü Kez Anne-Baba Oluyorlar. Özlem Ada Şahin ve Berkay’dan Müjde: Üçüncü Kez Anne-Baba Oluyorlar.
  • 31-03-2026 11:44

“İmrozda Bahar” İçin Buluştular

  • 06-04-2026 10:41

"Tek Kişilik Motordan Belli": Fatih Altaylı’dan Mert Ramazan Demir’e İnce Gönderme.

  • 30-03-2026 17:55

İlayda Alişan Paris Sokaklarında: Şıklığıyla Göz Kamaştırdı!

  • 02-04-2026 19:32

Uzak Şehir’de Şok Veda: Diziye Veda mı Ediyor?

  • 03-04-2026 23:05

Caner Cindoruk’tan Sektöre "Takipçi" Resti: "İyi Oyuncuyu Seçmelisiniz!"