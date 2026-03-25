Mehmet Aslantuğ'dan Uraz Kaygılaroğlu'na Tarihi Ayar: "Zoruna Gidiyorsa Bırak!"

Türk sinemasının usta ismi Mehmet Aslantuğ, genç meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu’nun dizi setlerindeki çalışma koşullarından dert yanmasına sert bir karşılık verdi. Kaygılaroğlu'nun yüksek kazancına rağmen yoğun mesai saatlerinden şikayet etmesini "toplumsal gerçeklerden uzak" bulan Aslantuğ, magazin gündemine damga vuran o meşhur önerisini sundu: "İşi bıraksın."

Haftalık 1 Milyon 200 Bin TL Kazanıyor

Geçtiğimiz günlerde bir röportaj veren Uraz Kaygılaroğlu, haftada 5-6 gün, günde 12 saat sette olmanın zorluklarından bahsetmişti. "120 kişi bir evin içindeyiz, nefes alanı yok. Hayatımı yaşamam lazım" diyen oyuncunun, bölüm başı 1 milyon 200 bin TL kazandığının ortaya çıkması tartışmaları alevlendirdi. Sosyal medyada kazandığı ücret ile şikayetleri arasındaki tezatlık eleştiri oklarını üzerine çekti.

Mehmet Aslantuğ: "Toplumun Zorluklarını Unutuyoruz"

Uraz Kaygılaroğlu'nun bu çıkışına en sert tepki usta oyuncu Mehmet Aslantuğ'dan geldi. Sektördeki emeğin kıymetini bilen ancak hayatın genel zorluklarıyla kıyaslanmasını yanlış bulan Aslantuğ, şu ifadeleri kullandı:

"Zorluğu açıklamaya kalkarsak toplumun başka alanlarındaki zorlukları unutmuş oluruz. Güce dair, emeğe dair sorunları unuturuz. İşi bıraksın, en kolay çözüm bu."

"En Kolay Çözüm İstifa"

Aslantuğ, oyunculuk sektöründeki imkanların birçok meslek grubuna göre çok daha üst seviyede olduğunu hatırlatarak, bu durumdan mutsuz olanların sektörü meşgul etmemesi gerektiğini savundu. Usta oyuncunun bu "realist" yaklaşımı, hem sanat dünyasında hem de sosyal medyada büyük destek topladı. Kaygılaroğlu'nun bu ağır eleştiriye ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu.