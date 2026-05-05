Mehmet Aslantuğ’dan Annesine Duygusal Veda: "Yattığın Toprak İncitmesin"

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ'un anne acısı! Sosyal medyadan veda mesajı paylaşan Aslantuğ, annesinin fedakârlıklarla dolu yaşam öyküsünü anlattı.

Mehmet Aslantuğ’dan Annesine Duygusal Veda:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-05-2026 09:27

Türk sinemasının usta ismi Mehmet Aslantuğ, anne acısıyla sarsıldı. Annesinin vefat haberini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran ünlü oyuncu, kaleme aldığı duygu yüklü veda mesajıyla okuyanları derinden etkiledi.

"Beş Çocukla Dul Kaldığında 30 Yaşındaydı"

Annesinin hayatı boyunca verdiği büyük mücadeleyi ve fedakârlıkları anlatan Aslantuğ, ailesinin yaşadığı zorluklara değindi. Henüz 4 yaşındayken babasını kaybettiğini hatırlatan oyuncu, annesinin beş çocukla verdiği hayat savaşını şu sözlerle ifade etti:

"Beş çocukla 'dul' kaldığında 30 yaşındaydı. Ben beşinci, yaşım dört… Bütün hayatında tanıdığı tek eşini, adamını kaybettikten 10 yıl sonra en büyük çocuğu Ahmet'ini 20 yaşında toprağa vermiş; Mehmet'iyle arasındaki üç kızını da okutmak için ne terler dökmüştü."

"Unutamadığım Koku Annemin Ter Kokusudur"

Annesine dair en derin hatırasını paylaşan usta oyuncu, çocukluk yıllarındaki fındık bahçelerine dönerek annesinin emeğini kutsadı. Aslantuğ'un, "Hiç unutamadığın koku nedir?" sorusuna verdiği yanıt yürekleri burktu:

"Hiç tereddüt etmeden 'Ağustos rutubeti kokan fındık ocaklarının altına çöken ve yemenisiyle terini silmeye çalışan annemin kokusudur' derim. Cennet, şüphesiz doğurabilen değil; bakıp büyüten, okutup yetiştiren ve çocukları 'muhannete' muhtaç etmeyen kadınların ayakları altında olsa gerek."

"Yattığın Toprak İncitmesin"

Mesajının sonunda annesinden helallik isteyen Mehmet Aslantuğ, "Hakkını helal et annem. Allah razı olsun. Yattığın toprak incitmesin" ifadelerini kullandı. Paylaşımın altına sanat dünyasından pek çok isim ve hayranlarından taziye mesajları yağdı.

Benzer Haberler
Yasemin Yürük’ten Yürek Burkan Paylaşım: Yasemin Yürük’ten Yürek Burkan Paylaşım: "Ağrıdan Aklımı Kaçırmak Üzereyim"
Boran Kuzum’dan Duygusal İtiraf: Boran Kuzum’dan Duygusal İtiraf: "Babamı Kaybedince Korkularım Bitti"
Eda Sakız ve Burak Bulut Yolun Sonuna mı Geldi? Sosyal Medyada Soyadı Hamlesi Eda Sakız ve Burak Bulut Yolun Sonuna mı Geldi? Sosyal Medyada Soyadı Hamlesi
53 Yaşındaki Defne Samyeli Sınırları Zorladı: İddialı Kostümü Tartışma Yarattı 53 Yaşındaki Defne Samyeli Sınırları Zorladı: İddialı Kostümü Tartışma Yarattı
Pelin Karahan’dan Boşanma Sonrası İlk Mesaj: Sezen Aksu Şarkısıyla Gönderme! Pelin Karahan’dan Boşanma Sonrası İlk Mesaj: Sezen Aksu Şarkısıyla Gönderme!
Kadir Ezildi’den İlk Yıl Dönümü Mesajı: Kadir Ezildi’den İlk Yıl Dönümü Mesajı: "Heyecanı Diri Tutmak Önemli"
ÇOK OKUNANLAR
Kuruluş Orhan’da Şok Karar: Mert Yazıcıoğlu’nun Dizisi Final mi Yapacak?
  • 01-05-2026 12:00

Kuruluş Orhan’da Şok Karar: Mert Yazıcıoğlu’nun Dizisi Final mi Yapacak?

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene’den Sürpriz Karar: İşte Yeni Dizisi
  • 02-05-2026 12:05

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene’den Sürpriz Karar: İşte Yeni Dizisi

Yeraltı Setinde Neler Oluyor? Dizisinin Yıldızından Kavga İddialarına Yanıt
  • 29-04-2026 17:55

Yeraltı Setinde Neler Oluyor? Dizisinin Yıldızından Kavga İddialarına Yanıt

Aleyna Tilki’nin 3,1 Milyon Takipçisini Heyecanlandıran Paylaşım
  • 29-04-2026 10:57

Aleyna Tilki’nin 3,1 Milyon Takipçisini Heyecanlandıran Paylaşım

Taşacak Bu Deniz’e Dev Rakip! Sevdamı Sakla Karadeniz Geliyor!
  • 04-05-2026 11:24

Taşacak Bu Deniz’e Dev Rakip! Sevdamı Sakla Karadeniz Geliyor!