Mehmet Aslantuğ’dan Annesine Duygusal Veda: "Yattığın Toprak İncitmesin"

Türk sinemasının usta ismi Mehmet Aslantuğ, anne acısıyla sarsıldı. Annesinin vefat haberini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran ünlü oyuncu, kaleme aldığı duygu yüklü veda mesajıyla okuyanları derinden etkiledi.

"Beş Çocukla Dul Kaldığında 30 Yaşındaydı"

Annesinin hayatı boyunca verdiği büyük mücadeleyi ve fedakârlıkları anlatan Aslantuğ, ailesinin yaşadığı zorluklara değindi. Henüz 4 yaşındayken babasını kaybettiğini hatırlatan oyuncu, annesinin beş çocukla verdiği hayat savaşını şu sözlerle ifade etti:

"Beş çocukla 'dul' kaldığında 30 yaşındaydı. Ben beşinci, yaşım dört… Bütün hayatında tanıdığı tek eşini, adamını kaybettikten 10 yıl sonra en büyük çocuğu Ahmet'ini 20 yaşında toprağa vermiş; Mehmet'iyle arasındaki üç kızını da okutmak için ne terler dökmüştü."

"Unutamadığım Koku Annemin Ter Kokusudur"

Annesine dair en derin hatırasını paylaşan usta oyuncu, çocukluk yıllarındaki fındık bahçelerine dönerek annesinin emeğini kutsadı. Aslantuğ'un, "Hiç unutamadığın koku nedir?" sorusuna verdiği yanıt yürekleri burktu:

"Hiç tereddüt etmeden 'Ağustos rutubeti kokan fındık ocaklarının altına çöken ve yemenisiyle terini silmeye çalışan annemin kokusudur' derim. Cennet, şüphesiz doğurabilen değil; bakıp büyüten, okutup yetiştiren ve çocukları 'muhannete' muhtaç etmeyen kadınların ayakları altında olsa gerek."

"Yattığın Toprak İncitmesin"

Mesajının sonunda annesinden helallik isteyen Mehmet Aslantuğ, "Hakkını helal et annem. Allah razı olsun. Yattığın toprak incitmesin" ifadelerini kullandı. Paylaşımın altına sanat dünyasından pek çok isim ve hayranlarından taziye mesajları yağdı.