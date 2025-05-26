Mehmet Aslantuğ Yeni Aşkıyla Gündemde!

Mehmet Aslantuğ, psikolog sevgilisi Canan Şahin’le Kadıköy’de romantik anlar yaşadı; sorulara ise yanıt vermedi.

Mehmet Aslantuğ Yeni Aşkıyla Gündemde!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-05-2025 10:39

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, özel hayatıyla yeniden gündemde. Geçtiğimiz yıl 27 yıllık evliliğini sonlandıran Aslantuğ, kalbini psikolog Canan Şahin’e kaptırdı. Çift, İstanbul Kadıköy’de bir mekânda görüntülendi. Samimi halleriyle dikkat çeken ikili, yeni aşka yelken açtıklarını adeta ilan etti.

Gözler Onların Üzerindeydi

Mekân içerisinde birbirlerine yakın tavırlar sergileyen Mehmet Aslantuğ ve Canan Şahin, etraflarındaki bakışlara aldırmadan keyifli bir akşam geçirdi. Romantik anlara sahne olan buluşmada, çiftin uyumu da gözlerden kaçmadı. Samimi halleriyle sıcak bir tablo çizen ikili, gece boyunca birbirinden kopmadı.

 

Soru Gelince Sessizlik

Gecenin sonunda mekândan birlikte çıkan çift, basın mensuplarının sorularını ise yanıtsız bıraktı. Gazetecilerle göz göze gelmekten kaçınan Aslantuğ ve Şahin, sessizce araçlarına yöneldi. İkilinin açıklama yapmaması, aşkın henüz çok taze olduğu yorumlarını beraberinde getirdi.

Benzer Haberler
Aleyna Tilki'nin ifşa davasında karar çıktı Aleyna Tilki'nin ifşa davasında karar çıktı
İlhan Şeşen Hayatını Kaybetti: Türk Müziği Bir Efsaneyi Kaybetti İlhan Şeşen Hayatını Kaybetti: Türk Müziği Bir Efsaneyi Kaybetti
Büşra Develi, Aşkını İlan Etti! Büşra Develi, Aşkını İlan Etti!
Gizem Karaca Anne Olmak İçin Gün Sayıyor! Hamilelik Pozlarına Beğeni Yağdı Gizem Karaca Anne Olmak İçin Gün Sayıyor! Hamilelik Pozlarına Beğeni Yağdı
Nurgül Yeşilçay’a Tatil Paylaşımıyla Övgü Yağdı Nurgül Yeşilçay’a Tatil Paylaşımıyla Övgü Yağdı
Ebru Yaşar’dan Cannes Çıkarması! Kırmızı Halıda Göz Kamaştırdı Ebru Yaşar’dan Cannes Çıkarması! Kırmızı Halıda Göz Kamaştırdı
ÇOK OKUNANLAR
Selim Bayraktar’ın Cannes Tarzı Olay Oldu
  • 21-05-2025 15:55

Selim Bayraktar’ın Cannes Tarzı Olay Oldu

İlhan Şeşen Hayatını Kaybetti: Türk Müziği Bir Efsaneyi Kaybetti
  • 26-05-2025 14:35

İlhan Şeşen Hayatını Kaybetti: Türk Müziği Bir Efsaneyi Kaybetti

Estetik İddialarına Göksel'den Net Yanıt: “O Fotoğraftaki Kişiyi Tanımıyorum!”
  • 20-05-2025 19:14

Estetik İddialarına Göksel'den Net Yanıt: “O Fotoğraftaki Kişiyi Tanımıyorum!”

Bir Gece Masalı Dizisinden Şaşırtan Final Kararı!
  • 23-05-2025 12:50

Bir Gece Masalı Dizisinden Şaşırtan Final Kararı!

Sıla Türkoğlu: Ata ile Tanıştığımda Hayatımda Biri Vardı
  • 23-05-2025 17:49

Sıla Türkoğlu: Ata ile Tanıştığımda Hayatımda Biri Vardı