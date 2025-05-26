Mehmet Aslantuğ Yeni Aşkıyla Gündemde!

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, özel hayatıyla yeniden gündemde. Geçtiğimiz yıl 27 yıllık evliliğini sonlandıran Aslantuğ, kalbini psikolog Canan Şahin’e kaptırdı. Çift, İstanbul Kadıköy’de bir mekânda görüntülendi. Samimi halleriyle dikkat çeken ikili, yeni aşka yelken açtıklarını adeta ilan etti.

Gözler Onların Üzerindeydi

Mekân içerisinde birbirlerine yakın tavırlar sergileyen Mehmet Aslantuğ ve Canan Şahin, etraflarındaki bakışlara aldırmadan keyifli bir akşam geçirdi. Romantik anlara sahne olan buluşmada, çiftin uyumu da gözlerden kaçmadı. Samimi halleriyle sıcak bir tablo çizen ikili, gece boyunca birbirinden kopmadı.





Soru Gelince Sessizlik

Gecenin sonunda mekândan birlikte çıkan çift, basın mensuplarının sorularını ise yanıtsız bıraktı. Gazetecilerle göz göze gelmekten kaçınan Aslantuğ ve Şahin, sessizce araçlarına yöneldi. İkilinin açıklama yapmaması, aşkın henüz çok taze olduğu yorumlarını beraberinde getirdi.