Cannes Dönüşü Havalimanında Görüntülendiler: Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem Sevgili mi?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran iddialı yapımı Altı Üstü İstanbul'un genç ve yetenekli yıldızları Rahimcan Kapkap ile Elçin Zehra İrem Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen dünyanın en prestijli içerik fuarı MIPCOM 2026 dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda objektiflere takıldı. İki haftalık aranın ardından yayınlanan 16. bölümüyle tüm reyting kategorilerinde zirveye yerleşen dizinin başarılı başrol oyuncuları hem projelerinin uluslararası başarısını değerlendirdi hem de haklarında çıkan aşk iddialarına noktayı koydu.

Cannes'da MIPCOM 2026 Rüzgarı Esti

Dizide ekran uyumlarıyla izleyicilerden tam not alan ve Emir Cankaya karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap ile Naz Başer rolünü canlandıran Elçin Zehra İrem MIPCOM 2026 fuarında ATV standının odak noktası oldu. Cannes sokaklarında ve fuar alanında yabancı basının ile hayranların yoğun ilgisiyle karşılaşan ikili Türkiye'ye döner dönmez ayağının tozuyla basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yakaladıkları reyting başarısı sorulan 1998 doğumlu yetenekli oyuncu Rahimcan Kapkap mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

“Maşallah diyelim. Vallahi çok şükür birinci olduk. Herkesin yolu açık olsun.”

"Aşk Var mı?" Sorusuna Net Cevap

Dizideki romantik sahneleri nedeniyle sosyal medyada birbirlerine çok yakıştırılan ve gerçek hayatta da aşk yaşadıkları iddia edilen ikiliden ilk açıklama Kapkap'tan geldi. Aşk söylentilerini samimi bir dille yalanlayan genç aktör "Yok be çok çok iyi bir partneriz, iyi bir arkadaşız" diyerek iddialara son noktayı koydu.

Rahimcan Kapkap'ın yanıtının ardından gözlerin çevrildiği Elçin Zehra İrem ise yorgunluğunu dile getirerek "Çok teşekkür ederim çok yorgunum" ifadeleriyle muhabirlerin yanından tebessümle uzaklaştı.