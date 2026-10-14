Cannes Dönüşü Havalimanında Görüntülendiler: Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem Sevgili mi?

Altı Üstü İstanbul oyuncuları Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem Cannes dönüşü görüntülendi. Rahimcan Kapkap aşk iddialarına yanıt verdi.

Cannes Dönüşü Havalimanında Görüntülendiler: Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem Sevgili mi?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-10-2026 17:11

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran iddialı yapımı Altı Üstü İstanbul'un genç ve yetenekli yıldızları Rahimcan Kapkap ile Elçin Zehra İrem Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen dünyanın en prestijli içerik fuarı MIPCOM 2026 dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda objektiflere takıldı. İki haftalık aranın ardından yayınlanan 16. bölümüyle tüm reyting kategorilerinde zirveye yerleşen dizinin başarılı başrol oyuncuları hem projelerinin uluslararası başarısını değerlendirdi hem de haklarında çıkan aşk iddialarına noktayı koydu.

Cannes'da MIPCOM 2026 Rüzgarı Esti

Dizide ekran uyumlarıyla izleyicilerden tam not alan ve Emir Cankaya karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap ile Naz Başer rolünü canlandıran Elçin Zehra İrem MIPCOM 2026 fuarında ATV standının odak noktası oldu. Cannes sokaklarında ve fuar alanında yabancı basının ile hayranların yoğun ilgisiyle karşılaşan ikili Türkiye'ye döner dönmez ayağının tozuyla basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yakaladıkları reyting başarısı sorulan 1998 doğumlu yetenekli oyuncu Rahimcan Kapkap mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

“Maşallah diyelim. Vallahi çok şükür birinci olduk. Herkesin yolu açık olsun.”

"Aşk Var mı?" Sorusuna Net Cevap

Dizideki romantik sahneleri nedeniyle sosyal medyada birbirlerine çok yakıştırılan ve gerçek hayatta da aşk yaşadıkları iddia edilen ikiliden ilk açıklama Kapkap'tan geldi. Aşk söylentilerini samimi bir dille yalanlayan genç aktör "Yok be çok çok iyi bir partneriz, iyi bir arkadaşız" diyerek iddialara son noktayı koydu.

Rahimcan Kapkap'ın yanıtının ardından gözlerin çevrildiği Elçin Zehra İrem ise yorgunluğunu dile getirerek "Çok teşekkür ederim çok yorgunum" ifadeleriyle muhabirlerin yanından tebessümle uzaklaştı.

Benzer Haberler
Osimhen Cephesinde Heyecan ve Korku Bir Arada! Osimhen Cephesinde Heyecan ve Korku Bir Arada!
Tarık Akan’ın Çocukları Yıllar Sonra Bir Arada! Tarık Akan’ın Çocukları Yıllar Sonra Bir Arada!
Mehmet Ali Erbil’in Evliliğine Eski Baldızından Bomba Yorum! Mehmet Ali Erbil’in Evliliğine Eski Baldızından Bomba Yorum!
Eda Ece’nin Ardından Elçin Sangu da Kırmızı Çizgisini Çizdi Eda Ece’nin Ardından Elçin Sangu da Kırmızı Çizgisini Çizdi
Güller ve Günahlar Ekibinden Anlamlı Farkındalık Pası: Pembe Top Seti Gezdi! Güller ve Günahlar Ekibinden Anlamlı Farkındalık Pası: Pembe Top Seti Gezdi!
Bahar Şahin Bodrum'dan Paylaştı: Bahar Şahin Bodrum'dan Paylaştı: "Tesettür" Sorusu Ünlü Oyuncuyu Çileden Çıkardı!
ÇOK OKUNANLAR
Daha 17 Dizisinin Yıldızı Ceren Ayruk'tan Sosyal Medyayı Sallayan Paylaşım!
  • 12-10-2026 12:22

Daha 17 Dizisinin Yıldızı Ceren Ayruk'tan Sosyal Medyayı Sallayan Paylaşım!

Altı Üstü İstanbul'un Muhteşem Dönüşü: Reyting Listesinde Zirveye Yerleşti!
  • 13-10-2026 11:44

Altı Üstü İstanbul'un Muhteşem Dönüşü: Reyting Listesinde Zirveye Yerleşti!

Tuba Büyüküstün'den Soy Galası Paylaşımı: Duru Güzelliğiyle Sosyal Medyayı Salladı!
  • 09-10-2026 12:56

Tuba Büyüküstün'den Soy Galası Paylaşımı: Duru Güzelliğiyle Sosyal Medyayı Salladı!

Evlat Acısıyla Yıkılan Atilla Taş Tabuta Sarılıp Hıçkıra Hıçkıra Ağladı
  • 09-10-2026 15:48

Evlat Acısıyla Yıkılan Atilla Taş Tabuta Sarılıp Hıçkıra Hıçkıra Ağladı

Rol Arkadaşı Kaan Çakır ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Yüsra Geyik Sessizliğini Bozdu
  • 09-10-2026 10:39

Rol Arkadaşı Kaan Çakır ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Yüsra Geyik Sessizliğini Bozdu