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Mehmet Ali Erbil'e çocuklarından veto: Evlenemezsin!

Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’a evlenme teklif eden Mehmet Ali Erbil’e aile engeli! İddiaya göre eski eşleri ve çocukları bu evliliğe karşı.

Mehmet Ali Erbil'e çocuklarından veto: Evlenemezsin!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-09-2023 10:13

İddialara göre, altıncı evliliği için 66 yaşındaki Erbil'in çocukları Ali Sadi ve Yasmin Erbil ile eski eşleri Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ve Tuğba Coşkun bu evliliğe onay vermedi. Ali Sadi'nin, "Evlenemezsin, ben kardeş falan da istemiyorum" diyerek babasına karşı çıktığı iddia ediliyor.

İlişkilerini resmiyete dökmek isteyen Mehmet Ali Erbil, sevgilisine "Seni sonsuza dek yanımda görmek istiyorum" dese de ailesinin karşı çıkması, ne yapacakları konusunda merak uyandırıyor. Ayrıca, Erbil'in Gülseren Ceylan'a hediye ettiği tektasın değerinin 100 bin dolar olduğu iddia edilse de, yüzüğün gerçekte 10 bin dolar civarında olduğu söyleniyor.

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