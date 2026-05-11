Mehmet Ali Erbil'den Şaşırtan Evlilik Açıklaması: "Bir Kez Daha Deneyeceğim"

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 40 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan, 28 Ağustos 2025 tarihinde Sarıyer’deki evinde nikah masasına oturmuşlardı. Fakat çiftin evliliği fazla uzun ömürlü olmadı. Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, geçtiğimiz Şubat ayında Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen dava sonucu, “evlilik birliğinin temelden sarsılması” gerekçesiyle tek celsede boşandı.

"Bir kez daha deneyeceğim”

Katıldığı bir etkinlik sonrası magazin muhabirleriyle bir araya gelen Erbil, samimi açıklamalarda buldu. Ünlü şovmen, yeniden evlenme ihtimaliyle ilgili sorulara magazin gündemine oturacak cevaplar verdi. Mehmet Ali Erbil'in “Bir kez daha deneyeceğim” sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Daha önce yaptığı evliliklerle sık sık gündeme gelen ünlü şovmen, yeniden evlenme fikrine sıcak baktığını açıkça itiraf etti.

"Beş kez denedim"

Gülseren Ceylan ile biten evliliği hakkında konuşmak istemeyen Mehmet Ali Erbil, “Biz artık birbirimiz hakkında konuşmuyoruz. İyi kötü geldi ve geçti. Ben demek ki evliliği beceremiyorum. Beş kez evlendim. Ama bir daha deneyeceğim” dedi.

"En Çok Nafaka Veren İsimlerden Biriyim"

Bekar hayatına adapte olmaya çalıştığını anlatan ünlü şovmen, nafaka konusundaki soruya da esprili bir cevap verdi:

“Bekarlığa alışmaya çalışıyorum. Hiç tatmadığım bir durum değil. En çok nafaka veren isimlerden miymişim? 30 senedir nafaka veriyorum. Daha ne vereyim?”

Erbil'in bu sözleri kısa sürede gündem oldu. Özellikle "Tekrar evlenebilirim" açıklaması oldukça konuşuldu. Bakalım Mehmet Ali Erbil yakın zamanda yeniden nikah masasına oturacak mı?