Mehmet Ali Erbil'den "Maddi Çöküş" İddialarına Yanıt: "10 Milyon Dolarlık Evde Oturuyorum"

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, hakkında çıkan "maddi olarak çöktü" iddialarını kesin bir dille reddetti. Erbil, servetinin sanılandan çok daha güçlü olduğunu söyledi. Ünlü şovmen, "Hiç çalışmasam da torunlarıma yetecek kadar param var" açıklamasını yaptı.

Serveti Torunlarına Yetiyor

Özel hayatı ve 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan ile yaptığı evlilik nedeniyle gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, ekonomik sıkıntı yaşadığı iddialarına ilk kez detaylı cevap verdi. Erbil, Enver Aysever’in YouTube yayınında söylentileri reddetti.

Eski Eşlerine Verdiği Evlerin Değeri Dudak Uçuklattı

Mehmet Ali Erbil, servetinin büyüklüğünü rakamlarla açıkladı. Erbil, şu anda oturduğu evin değerinin 10 milyon dolar olduğunu söyledi. Ünlü şovmen, eski eşlerine verdiği evlerin toplam değerinin de 10 milyon doları bulduğunu açıkladı. Erbil’in bu açıklamaları, magazin gündemine bomba gibi düştü.