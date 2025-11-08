Mehmet Ali Erbil'den İtiraf: "Bir Eşime Çok Haksızlık Yaptım, Keşke Bırakmasaydım"

6. evliliğini yapan Mehmet Ali Erbil, katıldığı programda "Bir eşime çok haksızlık yaptım, saf ve temizdi, keşke bırakmasaydım" diyerek pişmanlığını dile getirdi.

Mehmet Ali Erbil'den İtiraf:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-11-2025 10:32

Şovmen Mehmet Ali Erbil, konuk olduğu bir programda eski evlilikleri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. 68 yaşındaki Erbil, altı kez evlendiği hayatında bir pişmanlığını dile getirdi. Erbil, "Bir eşime çok haksızlık yaptım. O saf ve temizdi. Keşke onu bırakmasaydım" dedi. Bu kişinin Sedef Altuntaş olduğu iddia edildi.

Altıncı Evliliğini Gülseren Ceylan İle Yaptı

Mehmet Ali Erbil, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Şovmen, kendisinden 42 yaş küçük olan Gülseren Ceylan (26) ile altıncı kez nikah masasına oturmuştu. Çift, 28 Ağustos'ta Yeniköy'deki evlerinde evlenmişti. Erbil ve Ceylan, hayatlarını birleştirmeden önce evlilik sözleşmesi de imzalamıştı.

"Bütün Eşlerimi Aldattım, Özür Dilerim"

Mehmet Ali Erbil, katıldığı "Ne hissettin?" adlı programda geçmiş evlilikleri hakkındaki hatalarını kabul etti. Erbil, tüm eşlerini aldattığını itiraf etti. "Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür dilerim" sözlerini kullandı. Ünlü şovmen, özellikle bir eski eşine büyük haksızlık yaptığını belirtti.

O Eş Sedef Altuntaş Olabilir İddiası

Erbil'in, saf ve temiz olarak nitelendirdiği ve bıraktığına pişman olduğu eşinin kim olduğu merak konusu oldu. Bu kişinin, Erbil'in 2001'de evlenip sadece 1.5 yıl sonra boşandığı Sedef Altuntaş olduğu iddia edildi. Mehmet Ali Erbil, Sedef Altuntaş ile evlendiğinde Altuntaş kendisinden 25 yaş gençti.

 

Mehmet Ali Erbil'in Önceki Evlilikleri

  • Muhsine Kamiloğlu: 1980'de evlendi, 1985'te boşandı. Kızı Sezin bu evlilikten dünyaya geldi. İkinci kez evlenip yine boşandılar.

  • Nergis Kumbasar: 1989'da evlendi, yedi yıl sürdü. Kızı Yasmin bu evlilikten doğdu.

  • Tuğba Coşkun: 2005'te evlendi, 2011'de boşandı. Oğlu Ali Sadi bu evlilikten dünyaya geldi.

 

Benzer Haberler
Mustafa Ceceli’den Yoğun Çalışma Temposu İtirafı: Mustafa Ceceli’den Yoğun Çalışma Temposu İtirafı: "Tatil Başladı Ama Biz Çalışıyoruz"
Müge Boz'un Acı Günü Müge Boz'un Acı Günü
Kıvanç Kasabalı'nın Zor Günü: Babasını Son Yolculuğuna Uğurladı Kıvanç Kasabalı'nın Zor Günü: Babasını Son Yolculuğuna Uğurladı
Zeynep Mansur, Gülşen’den şarkı sözü aldı.. Zeynep Mansur, Gülşen’den şarkı sözü aldı..
Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'dan Fas Kaçamağı: Romantik Kareler Paylaştılar Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'dan Fas Kaçamağı: Romantik Kareler Paylaştılar
Fatih Ürek Yoğun Bakımda: Ablaları Hastanede Miras Kavgasına mı Tutuştu? Fatih Ürek Yoğun Bakımda: Ablaları Hastanede Miras Kavgasına mı Tutuştu?
ÇOK OKUNANLAR
Berk Oktay'dan Kızı Milena Paylaşımı: Takipçileri Beğeni Yağmuruna Tuttu
  • 05-11-2025 14:30

Berk Oktay'dan Kızı Milena Paylaşımı: Takipçileri Beğeni Yağmuruna Tuttu

Mehmet Ali Erbil'den İtiraf:
  • 08-11-2025 10:32

Mehmet Ali Erbil'den İtiraf: "Bir Eşime Çok Haksızlık Yaptım, Keşke Bırakmasaydım"

Sinem Kobal'dan Siyah Beyaz Pozlar: Ekranlardan Uzak Olsa da Sosyal Medyayı Sallıyor
  • 04-11-2025 10:18

Sinem Kobal'dan Siyah Beyaz Pozlar: Ekranlardan Uzak Olsa da Sosyal Medyayı Sallıyor

Ailece “Gupi” İzleme Keyfi: Bizden Tam Not!
  • 06-11-2025 11:00

Ailece “Gupi” İzleme Keyfi: Bizden Tam Not!

Buse Terim’in Yeni Aşk İddiası: Kalbini Hangi İş İnsanı Çaldı?
  • 03-11-2025 09:44

Buse Terim’in Yeni Aşk İddiası: Kalbini Hangi İş İnsanı Çaldı?