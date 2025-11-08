Mehmet Ali Erbil'den İtiraf: "Bir Eşime Çok Haksızlık Yaptım, Keşke Bırakmasaydım"

Şovmen Mehmet Ali Erbil, konuk olduğu bir programda eski evlilikleri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. 68 yaşındaki Erbil, altı kez evlendiği hayatında bir pişmanlığını dile getirdi. Erbil, "Bir eşime çok haksızlık yaptım. O saf ve temizdi. Keşke onu bırakmasaydım" dedi. Bu kişinin Sedef Altuntaş olduğu iddia edildi.

Altıncı Evliliğini Gülseren Ceylan İle Yaptı

Mehmet Ali Erbil, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Şovmen, kendisinden 42 yaş küçük olan Gülseren Ceylan (26) ile altıncı kez nikah masasına oturmuştu. Çift, 28 Ağustos'ta Yeniköy'deki evlerinde evlenmişti. Erbil ve Ceylan, hayatlarını birleştirmeden önce evlilik sözleşmesi de imzalamıştı.

"Bütün Eşlerimi Aldattım, Özür Dilerim"

Mehmet Ali Erbil, katıldığı "Ne hissettin?" adlı programda geçmiş evlilikleri hakkındaki hatalarını kabul etti. Erbil, tüm eşlerini aldattığını itiraf etti. "Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür dilerim" sözlerini kullandı. Ünlü şovmen, özellikle bir eski eşine büyük haksızlık yaptığını belirtti.

O Eş Sedef Altuntaş Olabilir İddiası

Erbil'in, saf ve temiz olarak nitelendirdiği ve bıraktığına pişman olduğu eşinin kim olduğu merak konusu oldu. Bu kişinin, Erbil'in 2001'de evlenip sadece 1.5 yıl sonra boşandığı Sedef Altuntaş olduğu iddia edildi. Mehmet Ali Erbil, Sedef Altuntaş ile evlendiğinde Altuntaş kendisinden 25 yaş gençti.

Mehmet Ali Erbil'in Önceki Evlilikleri