Mehmet Ali Erbil’den Ezber Bozan "Tasarruf" Çıkışı: "5 Seferden Sonra Sifonu Çekerim"

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, katıldığı bir televizyon programında özel hayatına ve ev yaşantısına dair yaptığı itirafla sosyal medyada fırtınalar estirdi. Erbil'in "doğa sevgisi" temalı su tasarrufu yöntemi, izleyicileri hem şaşırttı hem de güldürdü.

"Para İçin Değil, Doğaya Hizmet"

Evindeki su tüketimini minimuma indirmek için ilginç bir kural benimsediğini belirten Erbil, tuvalet alışkanlığını şu sözlerle anlattı:

Sifon Kuralı: "Sifonu 5 tuvalet sonrası çekerim. Kendi tuvaletim yani, küçük tuvaletimden bahsediyorum."

Motivasyon Kaynağı: Bu yöntemi maddi kaygılarla yapmadığını vurgulayan ünlü sunucu, "Para gitmesin diye değil, doğaya hizmet olsun diye yapıyorum," ifadelerini kullandı.

Eşi Gülseren Ceylan’dan Müdahale: "Ben Çekiyorum!"

Erbil’in bu açıklamaları stüdyoda buz kestirirken, eşi Gülseren Ceylan’dan esprili bir "düzeltme" geldi. Ceylan, Mali'nin bu yöntemini evde pek de uygulamasına izin vermediğini ima ederek: