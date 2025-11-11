Mehmet Ali Erbil'den Eşi Gülseren Ceylan Hakkında İddialı Sözler: "Bir Eli Yağda Bir Eli Balda"

Şovmen Mehmet Ali Erbil, ağustos ayında nikâh masasına oturduğu eşi Gülseren Ceylan ile Sarıyer'de objektiflere yansıdı. Erbil, evlilikleri hakkında konuştu. Ünlü şovmen, "Gayet iyi gidiyor. Gülseren’in bir eli yağda bir eli balda" ifadelerini kullandı.

Gülseren Ceylan Kontrol Sürecinde

Romantik bir akşam yemeği yediklerini söyleyen çiftten Gülseren Ceylan, "Bir kontrol sürecindeyim" dedi. Mehmet Ali Erbil ise endişe edilecek bir durum olmadığını belirtti. Erbil, "Normal bir kontrol, endişe edilecek bir şey yok" açıklamasını yaptı.

Erbil: Evliliği Renklendirmek İçin Konuşuyorum

Mehmet Ali Erbil, daha önce eski evlilikleri hakkında yaptığı tartışmalı açıklamalarla ilgili de konuştu. Erbil, bu sözlerin evliliklerini renklendirmek için söylendiğini savundu. Şovmen, "Arada evliliği renklendirmek için konuşuyorum" dedi. Erbil, bahsettiği olayların 30 yıl önce yaşandığını belirtti. "Birbirimizi çok seviyoruz, problem yok" sözleriyle eşine olan bağlılığını gösterdi.

Gülseren Ceylan: Evi Terk Etmedim

Mehmet Ali Erbil, eşine olan sevgisini de dile getirdi. "Ona aşığım, çok seviyorum" sözlerini kullandı. Gülseren Ceylan ise evi terk ettiği yönündeki iddialara cevap verdi. Ceylan, "Asla öyle bir şey yok, evi terk etmedim" ifadeleriyle iddiaları yalanladı.

Fatih Ürek'i Ziyaret Etti

Ünlü şovmen, yakın arkadaşı Fatih Ürek hakkında da bilgi verdi. Kalp krizi geçirip yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek'i ziyaret ettiğini söyledi. Erbil, arkadaşının doktorundan da bilgi aldığını belirtti.