Mehmet Ali Erbil’den "Enseli" Sevgi Gösterisi: "Beni Böyle Sevmişler"

Mehmet Ali Erbil'in havalimanında yaşadığı tokat olayı nedir? Ünlü şovmenin sabahın 5'inde yaşadığı ilginç anı ve "Parmaktan sonra" açıklamasına dair detaylar haberimizde...

Mehmet Ali Erbil’den
Yayın Tarihi : 13-02-2026 17:26

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sabahın erken saatlerinde havalimanında yaşadığı ilginç ve bir o kadar da esprili anısıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Halkla kurduğu samimi ilişkinin bazen beklenmedik fiziksel tepkilere yol açtığını belirten Erbil, yaşadığı "tokatlı" anıyı kendine has üslubuyla anlattı.

"Arkamdan Enseme Bir Tokat Yedim"

Sabahın ilk ışıklarında bir uçuş için havalimanında bulunan Erbil, arkasından gelen beklenmedik bir hamleyle neye uğradığını şaşırdı. Ünlü şovmen, o anları şu sözlerle aktardı:

"Sabahın 5'inde uçağa yürüyorum. Arkamdan enseme bir tokat yedim. Arkamı döndüm, adam bana 'Parmaktan sonra' yaptı. Beni öyle sevmişler."

"Parmaktan Sonra" Nostaljisi

Erbil’in anlattığına göre, kendisine tokat atan kişinin yaptığı hareket, şovmenin bir döneme damga vuran fenomen programlarındaki ikonik şakalarına bir göndermeydi. Yaşadığı bu absürt durumu kızgınlıkla değil, halkın kendisini benimseme biçimi olarak yorumlayan Erbil, "Beni öyle sevmişler" diyerek durumu tiye aldı.

Sosyal Medyada Viral Oldu

Erbil’in bu açıklaması kısa sürede paylaşılarak gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Mali klasiği", "Halkın sanatçısı olmanın bedeli" ve "Sabah 5'te bu enerji şaka mı?" gibi yorumlarda bulunarak ünlü şovmenin anısına yoğun ilgi gösterdi.

