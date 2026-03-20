Mehmet Ali Erbil’den Çok Konuşulan İddia: “Soyum Peygambere Dayanıyor”

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, katıldığı programda yaptığı açıklamalarla yeniden magazin gündeminin odağına yerleşti. Özel hayatı ve çıkışlarıyla sık sık konuşulan Erbil, bu kez aile geçmişine dair sözleriyle dikkat çekti.

Geçtiğimiz dönemde Gülseren Ceylan ile yaşadığı evlilik ve sonrasında gerçekleşen boşanma süreciyle gündeme gelen Erbil, bu kez farklı bir konuyla öne çıktı.

Programda Dikkat Çeken Sözler

Mehmet Ali Erbil, Nil Gülsüm’ün programına konuk oldu. Programda çocukluk yıllarına ve aile yaşantısına dair açıklamalarda bulunan Erbil, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Ailesinden yeterince sevgi görmediğini ifade eden ünlü şovmen, geçmişine dair samimi değerlendirmelerde bulundu.

Aile Geçmişine Dair İddia

Program sırasında aile kökenine değinen Mehmet Ali Erbil, dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Dedesi hakkında konuşan Erbil, “rahmetli dedem şıh torunuydu” ifadelerini kullandı.

Bu durumu kendi soyuna bağlayan ünlü isim, ailesinin kökenine dair bu bilgiyi paylaşarak gündeme geldi.

“Peygamber Soyundan Geliyorum” Yorumu Gündem Oldu

Programın sunucusu Nil Gülsüm’ün “O halde siz de peygamber soyundan geliyorsunuz” sözlerine karşılık veren Erbil’in bu ifadeyi onaylaması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Bu açıklama, kısa sürede kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu ve gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Mehmet Ali Erbil’in sözleri, sosyal medyada geniş bir tartışma başlattı. Kullanıcılar, yapılan açıklama üzerine farklı görüşler paylaştı.

Ünlü şovmenin programdaki ifadeleri, magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor.