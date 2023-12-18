Mehmet Ali Erbil'den Acun Ilıcalı'ya ağır gönderme! Ortalık fena karışacak!

Mehmet Ali Erbil'in katıldığı bir canlı yayında Acun Ilıcalı'nın servetiyle ilgili sözleri gündem oldu. Usta şovmen, "Acun elinde mikrofonla benden yarım saat röportaj alabilmek için kapımda 1 saat bekliyordu. 3-5 yıl içinde 2 tane ulusal kanal, 1 dijital platform, İngiltere'de 2 futbol takımı, 2 özel uçak, sayısını bilmediğimiz tekneleri... Ben 50 yıldır televizyon starıyım, ne bir kanalım var ne bir uçağım var. Artık bunu kamuoyuna sunuyorum. Para aklamaya gelirse, 300 eurom vardı, Almanya'da akladım da geldim." diye konuştu.



Erbil'in bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. Bir grup Mehmet Ali Erbil'e hak verirken bir grup ise "Kumar oynamasaydın senin de olurdu", "Parayı tutmayı bilemedin" gibi yorumlarda bulundu.



