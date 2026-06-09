Mehmet Ali Erbil Yeni Aşkını TikTok Canlı Yayınında Buldu!

Türk televizyon tarihinin en popüler şovmenlerinden biri olan ancak son yıllarda kariyerinden çok çalkantılı özel hayatıyla magazin manşetlerini süsleyen Mehmet Ali Erbil uslanmıyor. Kısa süre önce rekor sürede biten altıncı evliliğinin ardından köşesine çekilmesi beklenen ünlü şovmen hızıyla herkesi şaşırttı. Kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan ile yaptığı ve sadece 7 ay süren 6. evliliğini tek celsede bitiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil aşka tövbe etmedi. Sosyal medya yayınlarıyla sık sık adından söz ettiren Erbil'in TikTok'ta tanıştığı 21 yaşındaki Eylem Çelik ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

7 Aylık Evlilik Tek Celsede Bitmişti

Özel hayatındaki istikrarsızlık ve hızlı kararlarıyla bilinen Erbil'in son evlilik macerası da başladığı gibi yıldırım hızıyla noktalanmıştı. Özel hayatı, sivri dilli açıklamaları ve olaylı ilişkileriyle magazin sayfalarından düşmeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yine çok konuşulacak bir iddiayla gündemin ilk sırasına yerleşti. Kısa süre önce olaylı bir boşanma süreci geçiren Erbi''in kalbini yeniden genç bir isme kaptırdığı öne sürüldü.

Mehmet Ali Erbil 28 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul Sarıyer'de kendisinden 42 yaş küçük olan Gülseren Ceylan ile sürpriz bir şekilde 6. kez nikah masasına oturmuştu. Ancak magazin dünyasının günlerce konuştuğu bu evlilik uzun ömürlü olmadı. Sadece 7 ay evli kalan çift Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davada "evlilik birliğinin temelden sarsılması" gerekçesiyle tek celsede boşanarak yollarını ayırdı.

Yeni Aşkını TikTok'ta Buldu

Boşanma dilekçesinin mürekkebi bile kurumadan ünlü şovmenin dijital dünyada yeni bir ava çıktığı iddia edildi. Şimdilerde vaktinin büyük kısmını evinde canlı yayınlar açarak geçiren Erbil bu yayınları bir flört alanına çevirmiş görünüyor. Boşanmanın yankıları henüz sürerken şimdilerde sosyal medya platformu TikTok üzerinden açtığı canlı yayınlarla adından söz ettiren ünlü şovmenin yalnızlığı kısa sürdü. Gazeteci Olcay Ünal Sert'in özel haberine göre; Mehmet Ali Erbil TikTok yayınları sırasında tanıştığı Eylem Çelem ile aşk yaşamaya başladı.

Yaş Farkı Yine Gündem Oldu: Bu Kez Fark 47!

Magazin kulislerine bomba gibi düşen bu iddiada en çok dikkat çeken ve sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olan detay ise yine değişmeyen yaş kriteri oldu. Ünlü şovmenin yeni sevgilisi Eylem Çelik'in henüz 21 yaşında olması ise magazin gündeminde adeta bomba etkisi yarattı. Eski eşiyle arasındaki 42 yaşlık fark günlerce eleştirilen Erbil'in yeni ilişkisinde de aradaki uçurum gibi yaş farkı dikkatlerden kaçmadı. İkilinin bu sürpriz ilişki hakkında yapacağı açıklama ise merakla bekleniyor. 69 yaşındaki şovmenin torunu yaşındaki 21 yaşındaki genç kadınla arasındaki 47 yaş fark sosyal medyada şimdiden "Mali yine bildiğimiz gibi" yorumlarının yapılmasına neden oldu.