Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan Evliliğinde Yeni Kriz: Boşanma Kararı mı Aldılar?

Erbil’in Sözleri: Erbil, "Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür dilerim. Bir eşime çok haksızlık yaptım. Keşke onu bırakmasaydım" demişti. Bu sözlerin 2001'de evlenip boşandığı Sedef Altuntaş için söylendiği öne sürülmüştü.

Canlı Yayında Özür: Erbil, eşinden canlı yayında özür dileyerek, "Gülseren Erbil'i sevdim. Şu anda da ona aşığım... Onu çok üzdüysem özür diliyorum. Gerçek olan ona aşkım," demiş ve çift barışmıştı.