Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan Evliliğinde Yeni Kriz: Boşanma Kararı mı Aldılar?

Yaklaşık 3.5 ay önce, kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan (26) ile evlenerek altıncı evliliğini yapan şovmen Mehmet Ali Erbil (68), evliliğinde yeni bir krizle gündemde. Çiftin son hamleleri, boşanma kararı aldıkları yönündeki iddiaları güçlendirdi.
İlk Kriz Aldatma İtirafıyla Yaşanmıştı
28 Ağustos'ta evlilik sözleşmesi imzalayarak dünyaevine giren çiftin evliliğindeki ilk kriz, Erbil'in katıldığı bir programda yaptığı itirafla ortaya çıkmıştı:
Erbil’in Sözleri: Erbil, "Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür dilerim. Bir eşime çok haksızlık yaptım. Keşke onu bırakmasaydım" demişti. Bu sözlerin 2001'de evlenip boşandığı Sedef Altuntaş için söylendiği öne sürülmüştü.
Gülseren Ceylan'ın Tepkisi: Bu sözler üzerine eşine tepki gösteren Gülseren Ceylan evi terk etmişti.
Canlı Yayında Özür: Erbil, eşinden canlı yayında özür dileyerek, "Gülseren Erbil'i sevdim. Şu anda da ona aşığım... Onu çok üzdüysem özür diliyorum. Gerçek olan ona aşkım," demiş ve çift barışmıştı.
Boşanma Sinyali: Hesaplarını Kapattılar
Barışın ardından kısa süre sonra çiftin evliliğinde yeniden kriz patlak verdi. Boşanma kararı aldıkları konuşulan çiftin yaptığı hamleler iddiaları destekliyor:
Gülseren Ceylan: Eşinin soyadını kullandığı Instagram sayfasını kapattı.
Mehmet Ali Erbil: Kendi sosyal medya hesabından nikâh fotoğraflarını kaldırdı.
Bu dikkat çeken hamleler, Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın evliliğinin sona erdiği yönündeki söylentileri kuvvetlendirdi.