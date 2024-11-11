Mehmet Ali Erbil: 'Tutuklandım'

Bahis operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Mehmet Ali Erbil, tutuklandığını söyledi.

Mehmet Ali Erbil: 'Tutuklandım'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-11-2024 16:58

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “yasa dışı bahse teşvik” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 23 kişi hakkında işlem başlatıldı. Operasyonla gözaltına alınan 16 kişi arasında ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç da yer alıyor. Erbil hakkında tutuklama talep edilirken, gözaltındaki diğer isimler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma çerçevesinde yasa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları öne sürülen şüpheliler arasında eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ve Türkiye-Rusya vatandaşı Aleksander Mensikof da bulunuyor. Gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edilirken, yurt dışında olduğu belirlenen beş şüpheli ile birlikte iki kişi de halen aranıyor.

Yasa dışı bahsi teşvik etmekle suçlanan ünlü isimlerin adliyedeki işlemleri sürerken, soruşturmanın genişletilerek devam edeceği bildirildi.

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