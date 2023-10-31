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Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan ayrıldı!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in özel yaşamı, son olarak 26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan'a yaptığı evlilik teklifi ile büyük ilgi çekmişti. Ancak şimdi çiftin ayrıldığına dair şaşırtıcı bir haber ortaya çıktı. Gülseren Ceylan, ilişkilerinin sona erdiğini açıkladı.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan ayrıldı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-10-2023 09:12

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 66 yaşında, 40 yaş genç sevgilisi Gülseren Ceylan'a, Gülseren'in doğum günü partisinde özel bir yüzük hediye ederek evlenme teklifinde bulunmuştu.

Gülseren, daha önceki iddiaları yalanladı ve "Evlilik teklifi için bir ev almasını istemedim, zaten beraber yaşıyorduk. Bu yüzden ayrıca bir ev aldırma ihtiyacımız yok" dedi.

Ancak, Gülseren Ceylan'ın Instagram hikayeler bölümünde yaptığı şaşırtıcı bir açıklama, çiftin ayrıldığına dair iddiaları doğruladı.

Ceylan, 12.7 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasında, "Mehmet Ali Erbil ile yollarımızı ayırdım. Kendisine hayatta başarılar dilerim. Bu konu hakkında daha fazla konuşmayacağım" ifadelerini kullandı.

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