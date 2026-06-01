Mehmed: Fetihler Sultanı Setinde Serkan Çayoğlu'na Sürpriz Doğum Günü!

TRT 1'in sevilen tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı setinde dün oldukça keyifli anlar yaşandı. Dizinin başrol oyuncusu Serkan Çayoğlu için çalışma arkadaşları gizli bir doğum günü kutlaması organize etti. Yoğun çekim temposu arasında yapılan bu sürpriz tüm set ekibine harika bir moral oldu diyebiliriz.

Kayıt Denirken Pasta İçeri Girdi

Miray Yapım imzalı dizinin platosunda başarılı oyuncunun 39. yaş günü için sahne arkasında hummalı bir hazırlık yürütülüyordu. Tam kamera karşısında çekim yapıldığı sırada teknik ekip ve oyuncu arkadaşları ellerinde pastayla içeri girdi. Neye uğradığını şaşıran Serkan Çayoğlu bu anlamlı jest karşısında büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Ünlü oyuncu bu güzel sürpriz için bütün set arkadaşlarına tek tek teşekkür etti.

Ekibin alkışları eşliğinde pastasının mumlarını üfleyen Çayoğlu dilek tutmayı da ihmal etmedi. Kutlamanın ardından tüm set çalışanlarıyla omuz omuza vererek toplu bir hatıra fotoğrafı çektiren ünlü oyuncu kısa bir moladan sonra işinin başına döndü. Kostüm ve makyaj kontrolleri hızlıca yapıldı ve set planı hiç aksamadan çekimlere kalındığı yerden devam edildi.