Emir Berke Zincidi'nin Palas Pandıras'taki İsmi Son Anda Değişti!

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi Netflix Dizisiyle Dönüyor! Rolünün İsmi Neden Değişti?

Ekran maceralarına daha küçücük bir çocukken başlayan ve hepimizin hafızasına o efsane rolüyle kazınan Emir Berke Zincidi uzun süren bir sessizliğin ardından nihayet setlere geri döndü. Eğitim hayatına odaklanmak için ekranlardan uzak kalan genç yetenek bu kez televizyona değil çok iddialı bir dijital platform projesiyle dönüş yapıyor. Sektörün en prestijli isimlerini bir araya getiren bu yeni dizide Emir Berke'nin rolüne dair çok konuşulacak hatta kariyer geçmişine tatlı bir gönderme yapacak olan acayip bir detay ortaya çıktı kulislerden.

Netflix'in Yeni Dizisi "Palas Pandıras" Sete Çıktı Bile!

Televizyon dünyasına 2010 yılında damga vuran Türk dizi tarihinin kült yapımlarından Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin unutulmaz çocuk karakteri Küçük Osman'ı hatırlamayan yoktur herhalde. İşte o karakterle kalbimizi çalan Emir Berke Zincidi şimdilerde 20 yaşında bir genç delikanlı olarak kariyerine yepyeni bir yön veriyor. Eğitim molasının ardından geçen yıl sektöre yeniden göz kırpan oyuncu küresel dijital yayın devi Netflix'in yeni projesiyle el sıkıştı. Ödüllü yönetmen Selman Nacar'ın imzasını taşıyan Palas Pandıras dizisi yaklaşık iki hafta önce sessiz sedasız motor dedi ve çekimlere başladı.

"Küçük Osman" Travması Yaşanmasın Diye Karakterin Adı Değiştirildi!

İşin en eğlenceli ve dikkat çeken kısmı ise senaryo aşamasında yaşanmış aslında. Projenin ilk hazırlıklarında genç yıldızın dizideki adının "Osi" lakaplı Osman olması planlanıyordu. Yapım kanadı ve senaryo ekibi son anda Emir Berke'nin yıllar önce hafızalara kazınan o ilk ikonik rolüyle aynı adı taşımamasının daha doğru olacağını düşünerek stratejik bir revizyona gitti. Bir basketbol takımı ve koçunun etrafında dönen olayları konu alacak 8 bölümlük bu mini dizide genç oyuncunun karakter adı Furkan olarak güncellendi. Dizide artık kendisine "Fuko" lakabıyla hitap edilecek. Yani anlayacağınız yapım ekibi seyircinin kafasında yeni bir "Küçük Osman" algısı oluşmasını istememiş ki bence çok da mantıklı bir karar olmuş.

Kadro Resmen Şampiyonlar Ligi Gibi

Hem sporu hem de dramı harmanlayan bu heyecan verici yapım sektöre yön veren çok güçlü bir oyuncu kadrosunu bir araya getirmiş durumda. Sete çıkan ve çekimleri son hız devam eden dizinin başrollerini ve ana kadrosunu duyunca heyecanlanmamak elde değil. Projede Birkan Sokullu (Levent), Yasemin Allen (Özge), Kaan Mirac Sezen (Mete), Osman Can (Deniz), Gökçe Güneş Doğrusöz (Berfin), Durukan Çelikkaya (Baran) ve Mert Fındıkçı (Serhat) gibi birbirinden başarılı isimler kamera karşısına geçiyor. Ekip oldukça yoğun bir tempo eşliğinde yeni bölümleri yetiştirmek için harıl harıl çalışıyor şu sıralar.