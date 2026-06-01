Emre Bey, Sevdam Karadeniz Dizisiyle El Sıkıştı!

Yeni yayın dönemi için geri sayım başlamışken televizyon dünyasının merakla beklediği projelerden de bomba haberler gelmeye devam ediyor. Ekranlara damga vurmaya hazırlanan iddialı dram dizisi "Sevdam Karadeniz" için yapım şirketinin uzun süredir titizlikle yürüttüğü erkek başrol arayışı sonunda resmi olarak noktalandı. Son dönemin en yetenekli ve dikkat çeken isimlerinden biri projenin ana karakterine hayat vermek üzere yapım ekibiyle el sıkıştı bile.

Trabzon Sahneleri İçin Ekip Hazırlıklara Başladı

Sektörün deneyimli ve başarılı isimlerinden Banu Akdeniz'in patronu olduğu Mia Yapım yeni sezon için hazırladığı "Sevdam Karadeniz" projesinin çekim detaylarını netleştirdi. Başarılı senarist Nuray Uslu'nun kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Aytaç Çiçek oturacak ki kendisi çok güçlü işlere imza atmış bir isim. Görsel atmosferi ve büyüleyici doğasıyla ön plana çıkması hedeflenen yapımın çekimlerine Karadeniz'in gözbebeği Trabzon'da başlanacak yakında. Ekip bölgenin o eşsiz ruhunu ekrana yansıtmak için şimdiden çok heyecanlı görünüyor kulislerden gelen bilgilere göre.

Emre Bey "Kuzey Alazlı" Olarak Karşımıza Çıkacak!

Son projesindeki performansıyla adından epey söz ettiren ve hayran kitlesini katlayan yakışıklı oyuncu Emre Bey yeni dizinin erkek başrol oyuncusu oldu. Yapım şirketiyle resmi imzaları atma aşamasında olan başarılı aktör dizide "Kuzey Alazlı" karakterine hayat verecek. Karadeniz kültürünü ve coğrafyasını ekranlara taşıyacak olan ünlü isim bu zorlu ama bir o kadar da keyifli rolü için ön hazırlık çalışmalarına şimdiden başladı bile. Emre Bey'in Karadenizli bir delikanlıyı nasıl canlandıracağı ise şimdiden merak konusu oldu..

Zeyşan Ve Kuzey'in İmkansız Aşkı NOW Ekranlarında Olacak

Gelelim dizinin asıl konusuna; hikaye köklerine son derece bağlı iki gencin yollarının memleketlerinde kesişmesini anlatıyor aslında. Hayatının 25. yılında doğup büyüdüğü topraklara yani Karadeniz'e geri dönme kararı alan Zeyşan ile bölgenin fırtınalı ve dinamik karakteri Kuzey'in etrafında gelişen o büyük aşk destanını izleyeceğiz. Hem güçlü bir aile dramını hem de imkansız bir aşkı konu edinen "Sevdam Karadeniz" dizisi yeni yayın döneminde NOW ekranlarında seyirciyle buluşacak. Anlayacağınız önümüzdeki sezon bizi yine ekran başına kilitleyecek bol gözyaşı ve aşk dolu bölümler bekliyor.