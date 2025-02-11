"Mehmed: Fetihler Sultanı" Dizisine Sürpriz Transfer! Gürgen Öz Kadroya Katıldı

TRT1’in görkemli yapımlarından biri olan ve Miray Yapım imzasıyla ekrana gelen "Mehmed: Fetihler Sultanı", güçlü oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Tarihi atmosferi, etkileyici sahneleri ve büyük prodüksiyonuyla dikkat çeken diziye, usta oyuncu Gürgen Öz dahil oldu.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-02-2025 20:12

Gürgen Öz, Don Francesco Rolüyle İzleyici Karşısına Çıkacak

Dizinin 34. bölümünde hikâyeye katılacak olan Gürgen Öz, İspanyol denizci Don Francesco karakterine hayat verecek. Rolü hakkında konuşan başarılı oyuncu, “Oynadığım karakter ünlü bir komutan ve korkulan bir savaşçı. Osmanlı’ya bağlılığını ilan etmiş ve Sultan Mehmed’in yanında yer alan bir isim. Onunla birçok savaşa katılmış ve yakın dostu olmuş” dedi. Öz, Don Francesco’nun savaşçı ruhunu ve derinlikli hikâyesini ekrana taşımaktan büyük heyecan duyduğunu belirtti.

Büyük Prodüksiyon ve Gerçekçi Dekorlar Etkiledi

Dizinin setinde son derece keyifli bir ortam olduğunu vurgulayan Gürgen Öz, “Ekibe katılırken hiç yabancılık çekmedim. Dekorların büyüklüğü ve gerçekçiliği beni çok etkiledi. Kostümler muhteşem, ciddi bir emek var” ifadelerini kullandı. Ayrıca kısa sürede at binme eğitimini tamamladığını ve savaş koreografilerine hızla adapte olduğunu belirten oyuncu, “Çok iyi bir stunt ekibiyle çalışıyoruz, savaş sahneleri büyük bir titizlikle hazırlanıyor” dedi.

Tarihi Gerçeklere Dayalı Güçlü Bir Hikâye!

Her oyuncunun böylesine büyük bir prodüksiyonda yer almaktan mutluluk duyacağını belirten Gürgen Öz, "Tarihi gerçeklere dayanan, güçlü bir karaktere hayat vermek benim için büyük bir deneyim olacak” diyerek heyecanını dile getirdi.

TRT1 ekranlarında yayınlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı", büyüleyici atmosferi ve iddialı hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Gürgen Öz’ün Don Francesco karakteriyle diziye nasıl bir yön vereceği ise merak konusu!

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