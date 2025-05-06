Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisinde Veda ve Sürpriz Transfer!

Mehmed: Fetihler Sultanı sezon finaline hazırlanıyor. Selim Bayraktar ayrılırken, Ümit Acar Agamemnon karakteriyle diziye katılıyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisinde Veda ve Sürpriz Transfer!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 06-05-2025 14:58

TRT1’in salı akşamlarına damga vuran dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 10 Haziran’da sezon finali yapıyor. Dizi, 3. sezon onayını alırken, bir ayrılık ve yeni bir transfer haberi de gündeme bomba gibi düştü.

Selim Bayraktar Veda Ediyor

Miray Yapım imzalı tarihi yapımda Fatih Sultan Mehmed’i Serkan Çayoğlu başarıyla canlandırıyor. Büyük ilgi gören dizi, sezon finaline hazırlanırken kadroda önemli bir değişiklik yaşanıyor. Çandarlı Halil Paşa’ya hayat veren başarılı oyuncu Selim Bayraktar, hikâyesinin sona ermesiyle birlikte diziye veda ediyor. Bayraktar’ın ayrılığı, dizinin sıkı takipçilerini üzdü.

Ümit Acar Diziye Katılıyor

Ancak ayrılığın ardından sevindiren bir gelişme de yaşandı. Kurtlar Vadisi'nde Ersoy Ulubey karakteriyle hafızalara kazınan Ümit Acar, dizinin üçüncü sezon kadrosuna katıldı. Usta oyuncu, Agamemnon karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Yönetmen koltuğunda Selahattin Sancaklı ve Yıldıray Yıldırım’ın oturduğu dizi, yeni sezonda da güçlü kadrosuyla adından söz ettirmeye devam edecek.

Sezon Finali 10 Haziran'da

Mehmed: Fetihler Sultanı, 10 Haziran Salı günü sezon finali bölümüyle ekranlara veda edecek. Yeni sezonda kadroya katılacak karakterler ve hikâyenin nasıl gelişeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

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