Megastar'dan Milyon Dolarlık Dönüş! Tarkan'ın 8 Gecelik Kazancı Dudak Uçuklattı.

Megastar Tarkan, 7 yıl aradan sonra İstanbul’da başlattığı konser serisiyle sadece sahne şovlarıyla değil, dudak uçuklatan kazancıyla da gündeme bomba gibi düştü. Biletleri satışa çıktığı anda dakikalar içinde tükenen konserlerin mali tablosu magazin kulislerini hareketlendirdi.

Konser Başına 500 Bin Dolar!

Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında ortaya atılan iddiaya göre, Tarkan'ın bu görkemli dönüşünün bedeli oldukça yüksek. İşte konuşulan o rakamlar:

Sahne Başına Ücret: Tarkan'ın konser başına 500 bin dolar kazandığı ileri sürüldü.

Toplam Kazanç: 8 konserlik serinin sonunda Megastar'ın cebine girecek toplam tutarın 4 milyon dolar (yaklaşık 173 milyon 500 bin TL ) olacağı konuşuluyor.

Rekor Talep: 7 yıllık hasretin ardından gelen bu konser serisi, Türk müzik tarihinin en yüksek bütçeli anlaşmalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Cem Yılmaz Sürprizi Hala Konuşuluyor

Konser serisinin Salı akşamı gerçekleşen ayağında, izleyiciler büyük bir sürprizle karşılaşmıştı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sahneye çıkarak Tarkan'a eşlik etmiş, ikilinin şovu sosyal medyada günlerce izlenme rekorları kırmıştı. Konser alanında her gece ünlü isimler akın etmeye devam ediyor.

Konser Takvimi Tam Gaz Devam Ediyor

Tarkan hayranları için maraton henüz bitmedi. Toplam 8 konserlik seride bu akşam 4. randevu gerçekleşecek. Megastar'ın kalan konser takvimi ise şöyle: