Megastar’dan 500 Milyonluk Veda! Tarkan İstanbul Maratonunu Rekorla Bitirdi.

Yedi yıllık uzun bir bekleyişin ardından İstanbul Volkswagen Arena’da hayranlarıyla buluşan Tarkan, 10 konserlik dev maratonunu muhteşem bir finalle noktaladı. Şehri adeta yerinden oynatan Megastar, hem performansıyla hem de ağırladığı dev isimlerle hafızalara kazındı.

70 Bin Kişilik Dev Koro ve Yıldızlar Geçidi

Konser serisi boyunca enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen Tarkan, yaklaşık 70 bin müzikseveri ağırladı. Sahnesini paylaştığı sürpriz konuklar ise her geceyi ayrı bir bayram havasına soktu:

Sahnede Dev Buluşmalar: Cem Yılmaz , Sibel Can , Ata Demirer ve "Süperstar" Ajda Pekkan gibi dev isimleri sahnesinde ağırlayan Tarkan, düetleri ve şovlarıyla izleyenleri büyüledi.

Dost Selamı: Megastar, kendisini dinlemeye gelen sanatçı dostlarını da her fırsatta selamlayarak büyük alkış topladı.

Kazancı Dudak Uçuklattı: 500 Milyon TL!

Sadece müzikal anlamda değil, ekonomik olarak da dev bir başarıya imza atan Tarkan’ın bu 10 konserlik maratondan elde ettiği gelir magazin kulislerini hareketlendirdi.