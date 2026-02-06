Megastar’dan 500 Milyonluk Veda! Tarkan İstanbul Maratonunu Rekorla Bitirdi.

Tarkan İstanbul konserlerinden ne kadar kazandı? Volkswagen Arena'daki 10 konserlik serinin sürpriz konukları ve tüm detayları haberimizde...

Megastar’dan 500 Milyonluk Veda! Tarkan İstanbul Maratonunu Rekorla Bitirdi.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-02-2026 09:45

Yedi yıllık uzun bir bekleyişin ardından İstanbul Volkswagen Arena’da hayranlarıyla buluşan Tarkan, 10 konserlik dev maratonunu muhteşem bir finalle noktaladı. Şehri adeta yerinden oynatan Megastar, hem performansıyla hem de ağırladığı dev isimlerle hafızalara kazındı.

70 Bin Kişilik Dev Koro ve Yıldızlar Geçidi

Konser serisi boyunca enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen Tarkan, yaklaşık 70 bin müzikseveri ağırladı. Sahnesini paylaştığı sürpriz konuklar ise her geceyi ayrı bir bayram havasına soktu:

  • Sahnede Dev Buluşmalar: Cem Yılmaz, Sibel Can, Ata Demirer ve "Süperstar" Ajda Pekkan gibi dev isimleri sahnesinde ağırlayan Tarkan, düetleri ve şovlarıyla izleyenleri büyüledi.

  • Dost Selamı: Megastar, kendisini dinlemeye gelen sanatçı dostlarını da her fırsatta selamlayarak büyük alkış topladı.

Kazancı Dudak Uçuklattı: 500 Milyon TL!

Sadece müzikal anlamda değil, ekonomik olarak da dev bir başarıya imza atan Tarkan’ın bu 10 konserlik maratondan elde ettiği gelir magazin kulislerini hareketlendirdi.

  • Rekor Hasılat: Kulislerde konuşulan iddialara göre Tarkan, bu konser serisinden yaklaşık 500 milyon TL kazanç elde etti. Bu rakam, Türkiye müzik tarihindeki en yüksek sahne hasılatlarından biri olarak kayıtlara geçmeye aday.

Benzer Haberler
'Tövbe sürecindeyim' diyen Şeyma Subaşı annesiyle Bebek'te görüntülendi 'Tövbe sürecindeyim' diyen Şeyma Subaşı annesiyle Bebek'te görüntülendi
Dubai’de Aşk Rüzgarı: Cemre Baysel’den Cem Bölükbaşı’na Pistte Sürpriz Destek! Dubai’de Aşk Rüzgarı: Cemre Baysel’den Cem Bölükbaşı’na Pistte Sürpriz Destek!
Ekin Türkmen’den Teoman’a Göndermeli Aşk Yanıtı: Ekin Türkmen’den Teoman’a Göndermeli Aşk Yanıtı: "Onun En Uzun İlişkisi Bizimki!"
Tuba Ünsal’dan Ezber Bozan 14 Şubat Yorumu: Tuba Ünsal’dan Ezber Bozan 14 Şubat Yorumu: "Özel Günleri Seviyorum!"
Dilan Çiçek Deniz’den Havalimanı Çıkışı Dilan Çiçek Deniz’den Havalimanı Çıkışı "Aşk" Resti: "Sadece İşime Odaklıyım"
Birce Akalay’dan 21 Yaş Nostaljisi: Birce Akalay’dan 21 Yaş Nostaljisi: "Görünce Çok Mutlu Oldum!"
ÇOK OKUNANLAR
Serenay Sarıkaya Yine Formunda: Yeni Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Büyüledi!
  • 04-02-2026 11:23

Serenay Sarıkaya Yine Formunda: Yeni Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Büyüledi!

Organ Nakli Bekleyen Ufuk Özkan Sessizliğini Bozdu:
  • 31-01-2026 16:42

Organ Nakli Bekleyen Ufuk Özkan Sessizliğini Bozdu: "İçecek Bir Yudum Suyumuz Varsa..."

Ekranlara
  • 31-01-2026 19:07

Ekranlara "Aynı Yağmur Altında" Çıkıyor! İşte Dev Kadrolu Dizinin Yayın Tarihi

Magazin Dünyasında Deprem: Ünlü İsimlere Şafak Operasyonu!
  • 31-01-2026 10:37

Magazin Dünyasında Deprem: Ünlü İsimlere Şafak Operasyonu!

Megastar Kulisi’nde Kahkaha Dolu Anlar:
  • 04-02-2026 11:28

Megastar Kulisi’nde Kahkaha Dolu Anlar: "Kocam Tarkan’ı Görünce Heyecan Yaptı!"