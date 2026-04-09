Megastar Onayladı: Şafak Sezer Söyledi, Tarkan Beğendi!

Tarkan'dan Şafak Sezer'e tam destek! Şafak Sezer'in "Daha güzel Milli Takım şarkısı yapılamaz" sözlerini beğenen Tarkan, yeni şarkı için de sürpriz sinyali verdi.

Yayın Tarihi : 09-04-2026 12:18

Türkiye’nin 24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası vizesi almasıyla başlayan "yeni şarkı" tartışmalarına, usta oyuncu Şafak Sezer son noktayı koydu. Sezer’in Tarkan’ı onurlandıran sözleri, Megastar tarafından da karşılıksız bırakılmadı.

"Bir Oluruz Yolunda" Tartışmasız Lider

A Milli Futbol Takımı'nın Kosova galibiyeti sonrası tüm gözler, 2002’deki tarihi başarıda olduğu gibi yeni bir marşa çevrildi. Ancak Şafak Sezer, sosyal medyada büyük ses getiren şu ifadeleri kullandı:

"Tarkan'ın yaptığı Milli Takım şarkımızdan daha güzelini kimse yapamaz."

Şafak Sezer’in 2002 Dünya Kupası’na damga vuran 'Bir Oluruz Yolunda' marşını işaret eden bu çıkışı, bizzat Tarkan tarafından sosyal medyada beğenilerek desteklendi.

Tarkan’dan Sürpriz Sinyali: "Uçakta Bir Şeyler Oldu"

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yapan Megastar, mevcut şarkının kalitesine vurgu yapsa da hayranlarını heyecanlandıracak bir açık kapı bıraktı:

  • Mevcut Şarkı: "Var olan şarkımız çok güzel, yenisine gerek var mı düşünmek lazım."

  • Yeni Şarkı İhtimali: "Uçakta bir şeyler oldu... Bakalım, inşallah. Söz vermiyorum ama yakında sürprizler olabilir."

Tarkan’ın, Şafak Sezer’in "daha iyisi yapılamaz" sözünü beğenmesi, "Acaba kendi efsanesini mi aşmaya hazırlanıyor?" sorusunu akıllara getirdi.

