Medeni Haller Bitti, Sırada Dijital Dizi Var: Özge Gürel’in Yeni Projesi Belli Oldu

Özge Gürel, Medeni Haller filminin hemen ardından tabii platformunda yayımlanacak "Bi Dinle" dizisiyle anlaştı. Partneri Onur Tuna oldu.

Yayın Tarihi : 22-11-2025 12:44

Özge Gürel, bugün Sinehane’nin yapımcılığını üstlendiği Medeni Haller filminin çekim sürecini noktaladı. Gürel, filmdeki başrolleri paylaştığı Gökhan Alkan ve Burak Çelik ile birlikte afiş çekimine katıldı. Güzel oyuncu, sinema filmi projesini bitirmesinin ardından hız kesmeden yeni bir projeye adım attı. Böylece, oyuncunun kariyerine dijital bir yapımla devam edeceği netleşti.

 Yeni Dizide Partneri Onur Tuna Olacak

Özge Gürel, Medeni Haller filminin ardından tabii platformunda yayımlanacak bir dijital diziyle el sıkıştı. Dizinin adı "Bi Dinle" olarak belirlendi. Projenin yönetmen koltuğunda ise tecrübeli isim Kıvanç Baruönü oturacak.

Gürel, dizide "Zeynep" isimli karaktere hayat verecek. Bi Dinle dizisi, karı koca ilişkilerini mizahi bir dille ele almayı hedefliyor. Özge Gürel’in bu yeni dizideki partneri ise ünlü oyuncu Onur Tuna olacak.

