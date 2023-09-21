Meclis'ten Sabah Müjdesi! Bu Ödemeye Borç Morç Kalmayacak

Enflasyon oranları gerek emekli maaşı gerekse de asgari ücreti çürüttüğü şu günlerde, vatandaş ek ödemelere yöneliyor. Acil ihtiytaç kapsamında vatandaş karşılıksız ödemelerin yanı sıra kredi çekme yoluna da giriyor. Merkez Bankası kredi çekme konusunda katı kurallar koyarken, bankalar sanki buna inat zaman zaman düşük faizli kredi imkanı sunuyor. Kamu Bankaları kredi faizleri konusunda bir adım önde ilerliyor. Uzun vade imkanı ile birlikte düşük faiz olanakları vatandaşın merceğine giriyor.

Bankaların sunduğu bu imkanlar ile birlikte vatandaşın cebine daha az aylık ödeme ile birlikte daha fazla miktar girecek. Özellikle de vatandaş bu sebeplerden dolayı kamu bankalarına yöneliyor. Ziraat Bankası da yeni düzenlediği kampanya kapsamında vatandaşın yanında olduğunu belirtirken 70.000 TL'ye Varan kredi; gerek faiz oranı gerekse de uzun vade imkanı ile tercih ediliyor. Öte yandan oturduğunuz yerden başvuru seçeneği ile birlikte Kredi anında hesaplara aktarılıyor.

Emekliler de faydalanıyor

Sadece emekli maaşının taşınması kapsamında emekliler de Ziraat Bankası düşük faizli kredi kampanyasından faydalanabiliyor. Sadece emekli maaşının taşınması şartına anında hesaplara binlerce lira ödeme yapılıyor. Ziraat Bankası'na hesabını yeni Taşıyan emekli artı 5.000 TL'ye Varan promosyon ödemesinden de faydalanıyor.

Çalışan emekli fark etmiyor

Ziraat Bankası'nda sadece hesap açma şartı ile 70.000 TL'ye Varan Kredi desteğinden faydalanabilirsiniz. Ziraat Bankası'nın müşterilerine sunduğu bu kampanya Eylül ayının sonunda bitecek iken ödemenize saatler içinde kavuşmak için hemen harekete geçmeniz gerekiyor. Şu Zorlu günlerde vatandaş en düşük faizde kredi kampanyası sunan bankayı tercih ederken, bankanın bu kampanyalardaki karı ise müşteri sayısını arttırmak oluyor. Öte yandan esnek Ödeme planının oluşturulabileceği Ziraat Bankası kampanyasından faydalanmak için bankaya başvurmanız sonrasında kendi ödeme seçenek lerini kendiniz belirleyebileceksiniz. Banka tarafından sunulan örnek ödeme planında 50.000 TL'ye 36 ay vade imkanı ile sahip olabileceksiniz. Taksit Tutarı:2.393,85 TL, Faiz Oranı:% 2,64

Bankalar kanunlarına göre 50.000 TL'ye kadar olan krediler 36 ay vade ile ödenmekteyken 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki krediler 24 ay vade ile geri ödenmekte ve 100.000 TL üzeri krediler için ise 12 aya kadar vade imkanı sunulmaktadır