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MEB'den Teneffüs Süresi İle İlgili Yeni Karar!

MEB, teneffüs sürelerinden öğrenci nöbetlerine kadar birçok konuda yeni düzenlemelere gitti. Yeni kararlar öğrencilerin daha verimli ve güvenli bir eğitim süreci geçirmeleri için alındı.

MEB'den Teneffüs Süresi İle İlgili Yeni Karar!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 15-10-2023 20:07

MEB, Teneffüs Süresini Güncelledi. SON DAKİKA Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarına daha fazla cevap verebilmek ve ara verilen süreleri daha efektif kullanabilmeleri adına teneffüs sürelerini gözden geçirdi. Tekli eğitim veren okullarda bir teneffüs en az 20 dakika, diğer aralar ise en az 15 dakika olarak belirlendi. İkili eğitim veren okullarda teneffüsler en az 10 dakika olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Yönetmelik Değişikliği

MEB'in okul yönetmeliklerinde yaptığı değişiklikler Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu değişiklikler arasında teneffüs sürelerinin yanı sıra birçok farklı konu da yer aldı.

Teneffüs Süreleri Ne Kadar Olacak?

Resmi Gazete'deki bilgilere göre bir ders saati 40 dakika olarak kalıyor. Tekli eğitim uygulanan okullarda teneffüs süreleri en az 20 dakika ve diğer aralar en az 15 dakika, ikili eğitimde ise en az 10 dakika olarak belirlendi.

Özürsüz Devamsızlıkta Yeni Uygulama

Yeni düzenlemeye göre, devamsızlık yapan veya bazı derslere özürsüz girmeyen öğrencilerin velilerine bilgilendirme yapılacak. 5., 10. ve 15. günlerde devamsızlık bildirimi gerçekleştirilecek.

Özel eğitim ihtiyaçları olan öğrenciler, sosyal hizmet ve emniyet raporlarına dayanarak koruma altında olan öğrenciler için 30. günde de devamsızlık bildirimi yapılacak.

Okullarda Yeni Uygulamalar

MEB'in getirdiği yeni uygulamalar arasında "günlük sınıf sorumlusu" da yer alıyor. Bu uygulama öğrencilere sorumluluk bilinci kazandırmayı amaçlıyor.

Yatılı bölge ortaokullarında öğrenci nöbeti uygulamasına son verildi.

Ayrıca, okullarda ilk yardım dolaplarında sadece ilkyardım malzemeleri bulunacak ve ihtiyaç halinde sadece yetkili personel tarafından kullanılabilecek.

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