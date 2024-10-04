Mazhar Alanson'un büyük acısı: Kızı Eda Alanson hayatını kaybetti

Türk müziğinin efsane isimlerinden Mazhar Alanson, kızı Eda Alanson'un vefatıyla büyük bir acı yaşadı. 50 yaşındaki Eda Alanson, bir süredir Ankara'daki özel bir hastanede tedavi görüyordu ancak tüm çabalara rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Mazhar Alanson’un, eski eşi Hale Alanson ile evliliğinden dünyaya gelen Eda Alanson, sanat dünyasına da adım atmıştı. Babasıyla birlikte Güven Kıraç'la başrolü paylaştığı "Kirpi" filminde kamera karşısına geçen Eda Alanson, bu projeyle kısa süreli de olsa sinema deneyimi yaşamıştı.

Eda Alanson'un vefatı, sanat dünyasında derin üzüntü yaratırken, ailesi ve yakınları bu büyük kaybın acısını yaşıyor. Mazhar Alanson’un sevenleri ve sanat camiası bu zor günlerinde ona destek olmaya devam ediyor.