Mazhar Alanson'un büyük acısı: Kızı Eda Alanson hayatını kaybetti

Mazhar Alanson'un Hale Alanson ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Eda Alanson hayatını kaybetti.

Mazhar Alanson'un büyük acısı: Kızı Eda Alanson hayatını kaybetti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-10-2024 15:50

Türk müziğinin efsane isimlerinden Mazhar Alanson, kızı Eda Alanson'un vefatıyla büyük bir acı yaşadı. 50 yaşındaki Eda Alanson, bir süredir Ankara'daki özel bir hastanede tedavi görüyordu ancak tüm çabalara rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Mazhar Alanson’un, eski eşi Hale Alanson ile evliliğinden dünyaya gelen Eda Alanson, sanat dünyasına da adım atmıştı. Babasıyla birlikte Güven Kıraç'la başrolü paylaştığı "Kirpi" filminde kamera karşısına geçen Eda Alanson, bu projeyle kısa süreli de olsa sinema deneyimi yaşamıştı.

Eda Alanson'un vefatı, sanat dünyasında derin üzüntü yaratırken, ailesi ve yakınları bu büyük kaybın acısını yaşıyor. Mazhar Alanson’un sevenleri ve sanat camiası bu zor günlerinde ona destek olmaya devam ediyor.

Benzer Haberler
Şahan ve Togan Gökbakar hakkında iddianame: 10 yıla kadar hapis isteniyor Şahan ve Togan Gökbakar hakkında iddianame: 10 yıla kadar hapis isteniyor
Simge Sağın'dan Icardi açıklaması: Simge Sağın'dan Icardi açıklaması: "Beni Kıbrıs'ta oyuna getirdiniz!"
Müjde Uzman'ı çıldırtan 'estetik' iddiası Müjde Uzman'ı çıldırtan 'estetik' iddiası
Hadise ve Şenol Sönmez arasında aşk iddiası! Hadise ve Şenol Sönmez arasında aşk iddiası!
Barış Arduç eşi Gupse Özay’la hayalini açıkladı! Barış Arduç eşi Gupse Özay’la hayalini açıkladı!
Çağatay Ulusoy'un maaşı şaşkınlık yarattı: Çağatay Ulusoy'un maaşı şaşkınlık yarattı: "Yapımcı o kadar kazanmıyordur"
ÇOK OKUNANLAR
Şeyma Subaşı, Bali'de aşkı buldu! Paylaşımları olay oldu!
  • 01-10-2024 15:23

Şeyma Subaşı, Bali'de aşkı buldu! Paylaşımları olay oldu!

RTÜK Başkanı resti çekti! Gözler Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti dizilerine çevrildi
  • 03-10-2024 12:48

RTÜK Başkanı resti çekti! Gözler Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti dizilerine çevrildi

Kızıl Goncalar dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine yer verilen sahne gündem oldu!
  • 01-10-2024 11:25

Kızıl Goncalar dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine yer verilen sahne gündem oldu!

Ünlü oyuncu ağzından kaçırdı: 'Yalı Çapkını final yapıyor'
  • 01-10-2024 08:40

Ünlü oyuncu ağzından kaçırdı: 'Yalı Çapkını final yapıyor'

Hudutsuz Sevda dizisindeki sevişme sahnesi izleyiciyi çıldırttı:
  • 28-09-2024 11:37

Hudutsuz Sevda dizisindeki sevişme sahnesi izleyiciyi çıldırttı: "Özel sahne mi?"