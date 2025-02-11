Mazhar Alanson'dan kızının vefatı sonrası duygusal açıklamalar: 'Allah düşmanıma vermesin'

Usta müzisyen Mazhar Alanson, Bambaşka Sohbetler programının 500. bölümüne konuk oldu. Ceyda Düvenci’nin sunduğu programda Alanson, hem sanat hayatına dair bilinmeyenleri paylaştı hem de kısa süre önce kaybettiği kızı Eda Alanson hakkında ilk kez konuştu.

Mazhar Alanson'dan kızının vefatı sonrası duygusal açıklamalar: 'Allah düşmanıma vermesin'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-02-2025 11:14

“Allah sabrı veriyor”

Kızının vefatının kendisi için büyük bir acı olduğunu dile getiren sanatçı, "Zaman diyorlar ama zamanla geçecek bir şey değil. Allah sabrı veriyor ama isyan etmezsen… Kabulleniyorsun, başka çaren yok. Allah düşmanıma vermesin" sözleriyle duygusal anlar yaşadı.

Fuat Güner ile yeni bir proje yolda

Alanson, müzik kariyerine dair de önemli açıklamalarda bulundu. MFÖ üyelerinden Fuat Güner ile tiyatral bir projeye hazırlandıklarını duyuran sanatçı, “Kendimizi değişime sokacağız. Konserler şeklinde değil de başka bir proje düşünüyoruz. İş bölümü yapacağız, ben fikri oluşturdum, Fuat destekledi, şimdi geliştiriyoruz” dedi.

Özkan Uğur’un eksikliği hissediliyor

MFÖ’nün efsanevi ismi Özkan Uğur’un vefatının ardından yaşanan boşluğu da dile getiren Mazhar Alanson, “Yanımızda biri aynı notaları çalıyor ama onun varlığı olmayınca olmuyor. Özkan, Fuat’la aramızda bir yapıştırıcıydı. O yapıştırıcı gidince şimdi bakalım nasıl olacak?” ifadeleriyle duygularını paylaştı.

“Biz Bu Yaşlarda Ağlarız”ın hikayesi

Son teklisi “Biz Bu Yaşlarda Ağlarız” hakkında da konuşan Alanson, şarkının isminin yıllar önce bir aile toplantısında ortaya çıktığını söyledi. “Rahmetli ablam ağladı ve ailede bir büyüğümüz ‘Biz bu yaşlarda ağlarız’ dedi. O an çok etkilendim ve not defterime yazdım. Şarkıyı yazdıktan sonra isim koyarım, illa ki tekrar eden bir laf olması gerekmez” diyerek bestelerinin arkasındaki yaratım sürecini anlattı.

Usta sanatçının samimi açıklamaları ve müzik dünyasına dair paylaşımları, hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

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