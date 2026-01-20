Maya ve Toprak Kocaman Oldu! Tuba Büyüküstün’ün İkizlerinden 14. Yaş Pozu.

Türk sinemasının dünyaca ünlü ismi Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini hem duygulandırdı hem de şaşırttı. Büyüküstün'ün, yönetmen ve oyuncu Onur Saylak ile olan evliliğinden dünyaya gelen ikiz kızları Toprak ve Maya, 14. yaş günlerini kutladı.

Paris'ten Doğum Günü Paylaşımı

Uzun bir süredir kızlarının eğitimi için Paris'te yaşayan Tuba Büyüküstün, çocuklarının bu özel gününü Instagram hesabından paylaştığı samimi bir kareyle kutladı. İkizlerin son hallerini gören takipçileri, Maya ve Toprak'ın ne kadar çabuk büyüdüğüne dikkat çekti.

Duygusal Not: Ünlü oyuncu, kızlarıyla birlikte çekildiği üçlü kareye; "İyi ki doğdunuz kızlarım" notunu düşerek sevgisini dile getirdi.

Anneye Benzerlik: Sosyal medya kullanıcıları, Maya ve Toprak’ın annelerine olan benzerlikleri hakkında binlerce yorum yaptı.

2017'den Bugüne Saygı Dolu Ebeveynlik

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, 2011 yılında başladıkları evliliklerini 2017 yılında noktalamış olsalar da, çocukları için örnek bir ebeveynlik sergilemeye devam ediyorlar. Paris ve İstanbul hattında mekik dokuyan aile, özel günlerde bir araya gelerek Maya ve Toprak’ın mutluluğunu her şeyin önünde tutuyor.

Joy Awards’ın Ardından Kutlama

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’daki Joy Awards 2026 töreninde şıklığı ve sunucuya verdiği "Türkçe dersi" ile dünya basınında geniş yer bulan Büyüküstün, törenin hemen ardından Paris'e dönerek kızlarının doğum günü heyecanına ortak oldu.