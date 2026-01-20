Maya ve Toprak Kocaman Oldu! Tuba Büyüküstün’ün İkizlerinden 14. Yaş Pozu.

Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ve Toprak 14 yaşında! Paris'te yaşayan ünlü oyuncunun çocuklarının son halleri sosyal medyayı salladı. Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün kızlarından en yeni kareler...

Maya ve Toprak Kocaman Oldu! Tuba Büyüküstün’ün İkizlerinden 14. Yaş Pozu.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-01-2026 15:40

Türk sinemasının dünyaca ünlü ismi Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini hem duygulandırdı hem de şaşırttı. Büyüküstün'ün, yönetmen ve oyuncu Onur Saylak ile olan evliliğinden dünyaya gelen ikiz kızları Toprak ve Maya, 14. yaş günlerini kutladı.

Paris'ten Doğum Günü Paylaşımı

Uzun bir süredir kızlarının eğitimi için Paris'te yaşayan Tuba Büyüküstün, çocuklarının bu özel gününü Instagram hesabından paylaştığı samimi bir kareyle kutladı. İkizlerin son hallerini gören takipçileri, Maya ve Toprak'ın ne kadar çabuk büyüdüğüne dikkat çekti.

  • Duygusal Not: Ünlü oyuncu, kızlarıyla birlikte çekildiği üçlü kareye; "İyi ki doğdunuz kızlarım" notunu düşerek sevgisini dile getirdi.

  • Anneye Benzerlik: Sosyal medya kullanıcıları, Maya ve Toprak’ın annelerine olan benzerlikleri hakkında binlerce yorum yaptı.

2017'den Bugüne Saygı Dolu Ebeveynlik

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, 2011 yılında başladıkları evliliklerini 2017 yılında noktalamış olsalar da, çocukları için örnek bir ebeveynlik sergilemeye devam ediyorlar. Paris ve İstanbul hattında mekik dokuyan aile, özel günlerde bir araya gelerek Maya ve Toprak’ın mutluluğunu her şeyin önünde tutuyor.

Joy Awards’ın Ardından Kutlama

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’daki Joy Awards 2026 töreninde şıklığı ve sunucuya verdiği "Türkçe dersi" ile dünya basınında geniş yer bulan Büyüküstün, törenin hemen ardından Paris'e dönerek kızlarının doğum günü heyecanına ortak oldu.

Benzer Haberler
Pınar Altuğ’dan Bebek’te Dev Satış: 108 Milyon TL’lik El Veda! Pınar Altuğ’dan Bebek’te Dev Satış: 108 Milyon TL’lik El Veda!
Ebru Şahin’den Sektöre Ebru Şahin’den Sektöre "Reyting" Resti: "Emekler Zayi Oluyor!"
Güzelliği Genetikmiş! Sinem Ünsal’ın Annesiyle Pozu Sosyal Medyayı İkiye Böldü. Güzelliği Genetikmiş! Sinem Ünsal’ın Annesiyle Pozu Sosyal Medyayı İkiye Böldü.
Berkay'dan Tarkan Esprisi Berkay'dan Tarkan Esprisi
'Eşref Rüya'da Kartlar Yeniden Karılıyor: Eşref Tahta Geçiyor, Sırlar Çözülüyor! 'Eşref Rüya'da Kartlar Yeniden Karılıyor: Eşref Tahta Geçiyor, Sırlar Çözülüyor!
"Ölüyorum Sandım!" Hazal Kaya'dan Olay Yaratan Diş Estetiği Açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya:
  • 15-01-2026 12:12

Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya: "Hep Çok Dişi Karakterler Oynadım"

Hafsanur Sancaktutan: ‘Oyunculuğu bırakmam’
  • 15-01-2026 11:20

Hafsanur Sancaktutan: ‘Oyunculuğu bırakmam’

Veliaht'ın Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı
  • 20-01-2026 15:31

Veliaht'ın Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Özçivit Ailesi’nde
  • 20-01-2026 09:54

Özçivit Ailesi’nde "Pupi" Heyecanı: Kerem 3 Yaşında!

Demet Özdemir’den
  • 17-01-2026 10:19

Demet Özdemir’den "Nisan" Şıklığı: Siyahlar İçinde Ödül Gecesi!