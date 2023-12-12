Mavi'den yeni şarkı: Sadece Rüyaydın

Mavi, 4 kişilik grubuyla birlikte üretim yaptığı yeni döneminin sinyallerini veriyor. Kasım ayında "Sen ve Yıldız" şarkısını yayımladıktan sadece bir ay sonra, viral listelerdeki başarısıyla dikkat çeken Mavi, "Sadece Rüyaydın" teklisini dinleyicileriyle paylaştı.

Şarkının sözleri ve bestesi Mavi'ye ait olup, prodüksiyonunu Mavi ile birlikte Arda Deniz üstlenmiştir. Mix&mastering çalışması Serkan Ayman tarafından gerçekleştirilen şarkının kapak tasarımı ise Atakan Uzuner'e aittir.

Mavi'nin "Sadece Rüyaydın" adlı yeni şarkısı, 8 Aralık itibarıyla Warner Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda dinlenebilir.