Mavi Gri'nin yeni şarkıcı "İşlemediğim Bir Suç" yayında

Yayımladığı her şarkı milyonlar tıklanan, sadece Spotify’da 3 buçuk milyona yakın dinleyiciye sahip olan ve 200 milyonu aşkın Altüst Olmuşum şarkısıyla kariyerinin en büyük başarısına imza atan başarılı grup, her ay Türkiye’nin dört bir yanında konserler vererek yoluna başarıyla devam ediyor.

Söz ve müziği, grubun vokalisti ve aynı zamanda yapımcılığını da üstlenen Akif Alkan’a ait olan İşlemediğim Bir Suç şarkısının prodüktör koltuğunda YGA oturuyor. Projenin mix çalışması Yaşar Görkem Arslan ve mastering çalışması Akın Erdem Kadız imzası taşıyor.

Rock öğelerin ağırlıklı olarak hissedildiği şarkının romantik sözler ile olan ahengi dinleyiciye derin duygular yaşatıyor.