Mauro Icardi’nin Şile Çıkartması: Nişanlısı ve Köpeğiyle Güneşin Tadını Çıkardı

Galatasaray'ın Arjantinli süper yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisindeki 3-0'lık galibiyetin ardından soluğu İstanbul’un doğasıyla ünlü ilçesi Şile’de aldı. Derbi yorgunluğunu üzerinden atmak isteyen yıldız futbolcuya, oyuncu nişanlısı China Suarez eşlik etti. Şehrin gürültüsünden uzaklaşan çiftin romantik kaçamağı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Derbi Zaferi Sonrası Şile Sahillerinde Huzur

Fenerbahçe karşısında alınan net galibiyetin ardından moral depolayan 33 yaşındaki futbolcu, rotasını Şile sahillerine çevirdi. İstanbul'da yüzünü gösteren güneşli havayı fırsat bilen Icardi ve China Suarez, gün boyu kumsalın ve temiz havanın tadını çıkardı. İkiliye bu keyifli yürüyüşlerinde sadık köpekleri de eşlik etti.

14 Milyon Takipçiye Romantik Paylaşım

Sosyal medyayı en etkili kullanan sporculardan biri olan Mauro Icardi, Şile tatilinden kareleri 14 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafların altına sadece kırmızı kalp emojisi düşen yıldız golcünün, nişanlısı China Suarez ile oldukça mutlu ve huzurlu olduğu gözlerden kaçmadı.

Paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni alırken, Galatasaraylı taraftarlar da fotoğrafların altına "Aşk adamı", "Derbi hatırası" gibi yorumlarla Icardi'ye sevgi gösterisinde bulundu.

China Suarez ile Yeni Bir Sayfa

Daha önce özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Icardi'nin, oyuncu China Suarez ile olan nişanlılığı ve İstanbul'daki sakin yaşam tarzı dikkat çekiyor. Çiftin Şile kaçamağı, hem derbi zaferinin bir kutlaması hem de yoğun maç trafiği öncesi moral depolama seansı olarak nitelendirildi.