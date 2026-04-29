Mauro Icardi’nin Şile Çıkartması: Nişanlısı ve Köpeğiyle Güneşin Tadını Çıkardı

Mauro Icardi ve nişanlısı China Suarez'den Şile kaçamağı! Fenerbahçe galibiyeti sonrası Şile sahillerinde enerji depolayan Icardi'nin romantik pozları sosyal medyayı salladı.

Yayın Tarihi : 29-04-2026 10:12

Galatasaray'ın Arjantinli süper yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisindeki 3-0'lık galibiyetin ardından soluğu İstanbul’un doğasıyla ünlü ilçesi Şile’de aldı. Derbi yorgunluğunu üzerinden atmak isteyen yıldız futbolcuya, oyuncu nişanlısı China Suarez eşlik etti. Şehrin gürültüsünden uzaklaşan çiftin romantik kaçamağı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Derbi Zaferi Sonrası Şile Sahillerinde Huzur

Fenerbahçe karşısında alınan net galibiyetin ardından moral depolayan 33 yaşındaki futbolcu, rotasını Şile sahillerine çevirdi. İstanbul'da yüzünü gösteren güneşli havayı fırsat bilen Icardi ve China Suarez, gün boyu kumsalın ve temiz havanın tadını çıkardı. İkiliye bu keyifli yürüyüşlerinde sadık köpekleri de eşlik etti.

14 Milyon Takipçiye Romantik Paylaşım

Sosyal medyayı en etkili kullanan sporculardan biri olan Mauro Icardi, Şile tatilinden kareleri 14 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafların altına sadece kırmızı kalp emojisi düşen yıldız golcünün, nişanlısı China Suarez ile oldukça mutlu ve huzurlu olduğu gözlerden kaçmadı.

Paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni alırken, Galatasaraylı taraftarlar da fotoğrafların altına "Aşk adamı", "Derbi hatırası" gibi yorumlarla Icardi'ye sevgi gösterisinde bulundu.

China Suarez ile Yeni Bir Sayfa

Daha önce özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Icardi'nin, oyuncu China Suarez ile olan nişanlılığı ve İstanbul'daki sakin yaşam tarzı dikkat çekiyor. Çiftin Şile kaçamağı, hem derbi zaferinin bir kutlaması hem de yoğun maç trafiği öncesi moral depolama seansı olarak nitelendirildi.

Mauro Icardi ve nişanlısı China Suarez'den Şile kaçamağı! Fenerbahçe galibiyeti sonrası Şile sahillerinde enerji depolayan Icardi'nin romantik pozları sosyal medyayı salladı.

Benzer Haberler
Gonca Vuslateri’den Rus Dadıya Sert Çıkış: Gonca Vuslateri’den Rus Dadıya Sert Çıkış: "Gitsin O Zaman Ülkesine!"
Melisa Döngel’den Sezonun İlk Tatil Pozları: Tekne Şov Başladı! Melisa Döngel’den Sezonun İlk Tatil Pozları: Tekne Şov Başladı!
Ege Kökenli'den İlk Aile Tatili Pozu: Fethiye'de Ege Kökenli'den İlk Aile Tatili Pozu: Fethiye'de "Yeni Normal"
Aleyna Tilki’nin 3,1 Milyon Takipçisini Heyecanlandıran Paylaşım Aleyna Tilki’nin 3,1 Milyon Takipçisini Heyecanlandıran Paylaşım
Müge Anlı’nın Yalısına Gemi mi Çarptı? Sosyal Medyayı Sallayan İddia! Müge Anlı’nın Yalısına Gemi mi Çarptı? Sosyal Medyayı Sallayan İddia!
Nuray Sayarı’dan Mucize Haber: 55 Yaşında İkiz Bebek Bekliyor! Nuray Sayarı’dan Mucize Haber: 55 Yaşında İkiz Bebek Bekliyor!
ÇOK OKUNANLAR
Hande Yener Savcı Karşısında:
  • 24-04-2026 14:06

Hande Yener Savcı Karşısında: "Görüntüler Birleştirilerek Algı Oluşturulmuş"

Polat Ailesinde Kriz Büyüyor: Dilan Polat Eşinin Aracına Çarptı Yetmedi...
  • 27-04-2026 10:40

Polat Ailesinde Kriz Büyüyor: Dilan Polat Eşinin Aracına Çarptı Yetmedi...

Gönül Dağı Ne Zaman Sezon Finali Yapacak?
  • 28-04-2026 17:01

Gönül Dağı Ne Zaman Sezon Finali Yapacak?

Tutsak Sevda Sete Çıktı! Uluslararası Ortak Yapım Dikkat Çekiyor
  • 25-04-2026 09:51

Tutsak Sevda Sete Çıktı! Uluslararası Ortak Yapım Dikkat Çekiyor

Pelin Öztekin'den Şaşırtan İtiraf:
  • 27-04-2026 14:15

Pelin Öztekin'den Şaşırtan İtiraf: "Babamdan Gizli Başladım"