Mauro Icardi'nin Sevgilisi China Suarez Yatak Pozlarıyla Gündemde!

Mauro Icardi'nin bir süredir aşk yaşadığı China Suarez, yatakta verdiği pozları yayınladı.

China Suarez'den Cesur Paylaşımlar

Galatasaraylı yıldız futbolcu Mauro Icardi, kızlarının annesi Wanda Nara ile ayrıldıktan sonra oyuncu ve şarkıcı China Suarez ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Suarez, son olarak yatakta uzanarak verdiği pozları paylaştı. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Mauro Icardi'den Romantik Yorum

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen Icardi, sevgilisinin pozlarına kayıtsız kalamadı. Yıldız futbolcu, China Suarez'in paylaşımını kendi hesabında paylaşarak "En güzel gelin bende" notunu ekledi.

İkilinin Aşkı Sosyal Medyada Gündem Oldu

China Suarez ve Mauro Icardi'nin aşkı, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Çiftin romantik paylaşımları ve birlikte geçirdikleri özel anlar, takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor.