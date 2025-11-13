Mauro Icardi'den Duygusal Kavuşma: 150 Gün Sonra Kızlarıyla Bir Araya Geldi

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, 150 gün aradan sonra kızları Francesca ve Isabella ile buluştu. Yargı kararı doğrultusunda gerçekleşen bu kavuşma, duygusal anlara sahne oldu. Icardi’nin avukatı, buluşmayı "harika" ve "çok özel bir an" olarak nitelendirdi.

Yargı Gözetiminde Yoğun Hazırlık

Buluşma, salı günü, mahkeme tarafından belirlenen saatte gerçekleşti. Avukat Elba Marcovecchio, kavuşmanın yoğun bir hazırlık ve planlı bir operasyon sonucunda gerçekleştiğini belirtti. Buluşma sürecine Bakanlık Çocuk Koruma Birimi ve uzman terapistler de dahil oldu.

Okulda Müdürle Görüşüp Kızlarıyla Yalnız Kaldı

Mauro Icardi, kızlarıyla buluşmak için okula geldi. Icardi, öncesinde okul müdürüyle kısa bir toplantı yaptı. Avukat Marcovecchio, buluşmanın tamamen düzenli ve kontrollü bir şekilde geçtiğini söyledi. Toplantının, kızların öncelikle babalarıyla yalnız kalması esasına göre organize edildiği öğrenildi.

Icardi'nin Duygusallığı İddiası

Icardi’nin buluşma sırasında duygulandığı yönündeki söylentilere avukat yanıt verdi. Marcovecchio, "Bu özel bir an olduğu için detay veremem ama çok güzel geçti" dedi. Kızların babalarıyla yalnız kalmasının ardından China Suárez'in de sürece dahil olacağı bildirildi.