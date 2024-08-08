Mauro Icardi’den boşanma hamlesi: Wanda Nara’nın kredi kartlarını bloke ettirdi

Boşanmayı Kabullenmeyen Icardi'den Beklenmedik Hamle

Mauro Icardi, boşanmak isteyen eşi Wanda Nara'ya karşı ilginç bir hamle yaparak, eşinin kredi kartlarını bloke ettirdi. Icardi'nin bu hareketi, Arjantin basınında "boşanmayı kabul etmeme" ve "eşine karşı zorlayıcı bir tedbir" olarak yorumlandı. Alyansını hala takmaya devam eden Icardi, boşanmamak için bu tür adımlar atmaya kararlı görünüyor.

Avukattan Açıklama Geldi

Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld, konuyla ilgili olarak katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Rosenfeld, "Bunlar gerçekler, yalan değil. Erkeklerin bunu zorlayıcı bir tedbir olarak kullanması yaygın bir durum. 50 yıldır çalıştığım davalarda, erkeklerin ilk olarak kredi kartını kesmek ya da nafaka yükümlülüklerini yerine getirmemek gibi adımlar attığını görüyorum" dedi.

Boşanma Süreci Gündemde

Çiftin boşanma süreci, futbol ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Icardi’nin bu hamlesi, boşanma sürecinin nasıl ilerleyeceği konusunda merak uyandırıyor. Wanda Nara'nın bu hamleye nasıl yanıt vereceği ise henüz bilinmiyor.