Mauro Icardi Yeni Sevgilisi China Suarez'in Fotoğrafını Sansürledi!

Wanda Nara'dan ayrılan Mauro Icardi yeni sevgilisi China Suarez'le gittiği Maldivler tatilinde sevgilisinin çıplak pozunu sansürleyerek paylaştı.

Mauro Icardi Yeni Sevgilisi China Suarez'in Fotoğrafını Sansürledi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-06-2026 13:37

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız golcüsü Mauro Icardi saha içindeki performansının yanı sıra saha dışındaki fırtınalı özel hayatıyla da magazin gündeminin ilk sırasındaki yerini koruyor. Çalkantılı aşk hayatıyla adından sıkça söz ettiren Arjantinli yıldız bu kez yeni sevgilisiyle çıktığı lüks tatilden yaptığı şok paylaşımla sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı ayrılığın ardından gönlünü oyuncu ve şarkıcı China Suarez'e kaptıran Mauro Icardi sosyal medyadaki aktif halini sürdürüyor.

Sezon Biter Bitmez Maldivler'e Koştular

Yeşil sahalarda sezonun tamamlanması ve şampiyonluk kutlamalarının ardından Arjantinli futbolcu üzerindeki yorgunluğu atmak için rotayı egzotik adalara çevirdi. Gündemden düşmeyen Icardi sezon biter bitmez soluğu sevgilisiyle Maldivler'de aldı. Tropikal cennette baş başa romantik anlar yaşayan taze çift tatilin her anını dijital dünyadaki hayranlarıyla paylaşmayı da ihmal etmedi.

Sosyal Medyayı Sallayan Sansürlü Paylaşım

Milyonlarca takipçisi bulunan sosyal medya hesabından lüks tatilin fotoğraflarını peş peşe yayınlayan yıldız golcünün son hamlesi ise magazin dünyasında adeta deprem etkisi yarattı. Icardi sevgilisi China Suarez'le tatilinden pozları da sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. Ancak bir kare vardı ki herkesin ağzını açık bıraktı. Icardi kendisine çıplak poz veren sevgilisinin özel yerlerini sansürleyerek bu pozu da milyonlarca takipçisiyle paylaştı. China Suarez'in tamamen çıplak olduğu ve vücudunun hassas bölgelerinin emoji ya da karartma yöntemiyle kapatıldığı bu radikal paylaşım kısa sürede internette günün en çok konuşulan olayı haline geldi. Takipçilerinden hem eleştiri hem de beğeni toplayan Icardi, Wanda Nara sonrasındaki dönemde de sansasyon yaratmaya devam edeceğinin sinyalini verdi.

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