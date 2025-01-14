Mauro Icardi ve China Suarez'den romantik paylaşımlar: "Aşk patlaması!"

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve Arjantinli oyuncu, model ve şarkıcı China Suarez, aşklarını gözler önüne sermeye devam ediyor. İkili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.

Mauro Icardi ve China Suarez'den romantik paylaşımlar:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-01-2025 12:00

China Suarez ile aşk yaşadığını geçtiğimiz günlerde doğrulayan Icardi, romantik bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullanmıştı:
"En iyi hikâyeler, en beklemediğin anda başlar. Kader, iki insanı bir araya getirmek için her zaman bir yol bulur. Seninle olduğumu biliyorum, olmam gereken yerdeyim."

Suarez ise bu romantik mesajın ardından tatilden karelerini paylaştı. Paylaşımına "Aşk patlaması" notunu düşen Suarez’in fotoğrafları 570 bin beğeni alarak sosyal medyada gündem oldu.



Icardi ve Suarez çiftinin samimi paylaşımları, aşklarını göz önünde yaşamayı tercih ettiklerini bir kez daha kanıtladı. Futbol kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Icardi’nin, Suarez ile olan ilişkisi şimdiden magazin dünyasının favori konularından biri oldu.

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