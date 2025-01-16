Mauro Icardi ve China Suarez’den bebek müjdesi Arjantinli gazeteciden Wanda Nara'yı çıldırtan iddia

Arjantinli magazin gazetecisi Yanina Latorre, America TV’de yayınlanan LAM programında, Icardi’nin yeni sevgilisi China Suarez’in hamile olduğunu öne sürdü. Latorre, haberi doğrulayan 4 farklı kaynağa dayandırarak, “Bu durum Wanda’yı çıldırtacak gibi görünüyor. Burada herkes delilik sınırlarını zorluyor,” sözleriyle iddialarını paylaştı.

Wanda Nara ve Icardi’nin Fırtınalı Ayrılığı

Icardi’nin 10 yıllık eşi Wanda Nara ile yaşadığı sancılı boşanma süreci hala sonuçlanmamışken, yeni aşk dedikoduları ve servet kavgası olayları iyice kızıştırmıştı. Wanda, Icardi’nin 77 milyon euroluk servetinin yarısını talep ederken, iki kızlarının velayeti için de mücadele ediyor.

Öte yandan, Icardi ile evli olduğu dönemde Wanda’nın genç rapçi L-Gante ile verdiği samimi pozlar, futbolcunun hayranlarını çileden çıkarmıştı. Bu olayların ardından Icardi’nin gönlünü oyuncu ve şarkıcı China Suarez’e kaptırması, bir dönemin "mükemmel çift" imajını tamamen yıkmıştı.

Yeni Bebek Heyecanı mı?

China Suarez ile ilişkisi Galatasaray camiasında ve sosyal medyada tartışmalara yol açarken, Arjantinli gazeteci Yanina Latorre’nin bebek haberi iddiası dünya gündemine oturdu. Bebek haberinin doğru olması durumunda, Mauro Icardi yeniden baba olacak.

Hayranlar, bu gelişmenin Wanda Nara ile süregelen gerginliklere nasıl bir etkisi olacağını merak ediyor. Yeni aşk, Icardi için yeni bir sayfa mı olacak, yoksa Wanda’nın tepkisiyle işler daha da mı karışacak?

Gelişmeler şimdiden merakla bekleniyor.