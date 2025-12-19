Mauro Icardi ve China Suarez Aşkında "Öpücük" Mesaisi: Sosyal Medya Yıkıldı!

Wanda Nara ile yaşadığı fırtınalı ve olaylı evliliği tamamen geride bırakan Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, yeni sevgilisi China Suarez ile mutluluk sarhoşu. Arjantinli yıldızın her paylaşımı olay olurken, bu kez Suarez’in aşk dolu hamlesi gündeme damga vurdu.

Wanda Nara Dönemi Bitti, Suarez Devri Başladı

Arjantinli model ve sunucu Wanda Nara’dan ayrıldıktan sonra aşk hayatında yeni bir sayfa açan Icardi, bu kez aradığı huzuru ve romantizmi China Suarez’de bulmuş görünüyor. İlişkilerini sosyal medya üzerinden ilan eden çift, artık aşklarını saklamıyor.

"Öpmeye Doyamadı"

33 yaşındaki Arjantinli oyuncu ve model China Suarez, Instagram hesabından Icardi ile olan yeni karelerini paylaştı. Fotoğraflarda Suarez’in, ünlü futbolcuyu adeta öpücük yağmuruna tuttuğu görüldü.