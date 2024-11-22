Mauro Icardi, Greeicy Rendon ile poz verdi, Wanda Nara kriz çıkardı!

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sahalardan uzak kalsa da gündemden düşmüyor. UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham ile oynanan maçta çapraz bağlarını koparan ve sezonu kapatan Icardi, tedavisinin devam ettiği Arjantin’de sosyal hayatını ihmal etmiyor.

Mauro Icardi, Greeicy Rendon ile poz verdi, Wanda Nara kriz çıkardı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-11-2024 15:08

Günlerdir Wanda Nara ile olaylı boşanma süreciyle magazin basınının ilgi odağı olan ünlü futbolcu, geçtiğimiz akşam Kolombiyalı şarkıcı Greeicy Rendon’un konserine katıldı. Konser sonrası Rendon ile bir araya gelen Icardi, ünlü şarkıcıyla birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Greeicy Rendon ise bu paylaşıma karşılık “alev” ve “kelebek” emojileriyle kendi hesabından alıntılama yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Arjantin Basını: Wanda Nara Kıskançlık Krizi Geçirdi

Arjantin basınında yer alan haberlere göre, boşanma aşamasındaki Wanda Nara, Icardi’nin Rendon ile yakınlaşmasından rahatsız oldu ve kıskançlık krizine girdi. Çiftin daha önce de sık sık kıskançlık temelli tartışmalar yaşadığı biliniyor.

Sahalardaki başarıları kadar özel hayatıyla da gündemde olan Mauro Icardi, magazin dünyasının ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor. Yıldız futbolcunun konser sonrası paylaşımları, hayranları tarafından hem destek hem de eleştiri aldı. Tedavi sürecini sürdüren Icardi’nin sosyal medyada aktif olması da dikkatlerden kaçmadı.

Bakalım Icardi’nin hem özel hem de futbol kariyerindeki bu hareketli günler nasıl sonuçlanacak?

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