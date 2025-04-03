Mauro Icardi Eski Eşi Wanda Nara'yı Şikâyet Etti! 7 Milyon Euro İddiası

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara'yı şikâyet etti. Nara'nın 7 milyon Euro'yu izinsiz olarak Icardi'nin hesabına aktardığı iddia ediliyor.

Mauro Icardi Eski Eşi Wanda Nara'yı Şikâyet Etti! 7 Milyon Euro İddiası
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-04-2025 12:01

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara'nın ortak banka hesaplarında bulunan 7 milyon Euro'yu (yaklaşık 292 milyon TL) kendi hesabına geçirdiği iddiasıyla şikâyette bulundu.

Icardi ve Nara Arasındaki Gerilim Sürüyor

Mauro Icardi ve Wanda Nara, 21 Mart'ta boşanmış olsalar da aralarındaki gerilim devam ediyor. Galatasaraylı futbolcu Icardi, eski eşi Nara'nın ortak hesaplarında bulunan 7 milyon Euro'yu izinsiz olarak kendi kişisel hesabına aktardığını iddia ederek hukuki süreç başlattı.

Tazminat ve Cezai Yaptırım Talebi

Mauro Icardi’nin avukatları, para transferinin 'rızaya dayalı olmadığı' gerekçesiyle Wanda Nara hakkında hem tazminat hem de cezai yaptırımların uygulanması için talepte bulunduklarını duyurdu. Icardi, eski eşinden hem maddi hem de manevi tazminat talep ediyor.

Icardi’nin Hukuki Süreci

Icardi, eski eşinin hesabındaki parayı izinsiz şekilde alması nedeniyle, olayı hukuki zemine taşıyarak Wanda Nara'yı mahkemeye verdi. Hukukçular, bu tür olaylarda bankacılık işlemlerinin kontrolsüz şekilde gerçekleştirilmesinin ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

Benzer Haberler
Cem Yiğit Üzümoğlu Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı Cem Yiğit Üzümoğlu Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
Oğuzhan Koç'tan Hazal Subaşı'ya Özel Jest! Oğuzhan Koç'tan Hazal Subaşı'ya Özel Jest!
Ezgi Eyüboğlu: Aşksız Hayat Eksiktir Ezgi Eyüboğlu: Aşksız Hayat Eksiktir
Kubilay Aka: Kubilay Aka: "Cem kardeşimizi serbest bırakın"
Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti’ni Özledi: Ahmet Mümtaz Taylan’a Veda Mesajı Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti’ni Özledi: Ahmet Mümtaz Taylan’a Veda Mesajı
Boykot Mesajı Veren Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltına Alındı! Boykot Mesajı Veren Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltına Alındı!
ÇOK OKUNANLAR
Kolpaçino Oyuncusu Serkan Şengül'
  • 28-03-2025 12:03

Kolpaçino Oyuncusu Serkan Şengül'"nün Yeni Hali Görenleri Şaşkına Çevirdi!

Boykot Mesajı Veren Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltına Alındı!
  • 03-04-2025 11:34

Boykot Mesajı Veren Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltına Alındı!

Demet Akalın ve Gülben Ergen arasında engel krizi
  • 03-04-2025 10:26

Demet Akalın ve Gülben Ergen arasında engel krizi

Pelin Akil ve Anıl Altan Ayrılıyor mu? Ünlü Çiftten Açıklama!
  • 29-03-2025 11:18

Pelin Akil ve Anıl Altan Ayrılıyor mu? Ünlü Çiftten Açıklama!

Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti’ni Özledi: Ahmet Mümtaz Taylan’a Veda Mesajı
  • 03-04-2025 12:33

Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti’ni Özledi: Ahmet Mümtaz Taylan’a Veda Mesajı