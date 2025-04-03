Mauro Icardi Eski Eşi Wanda Nara'yı Şikâyet Etti! 7 Milyon Euro İddiası

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara'nın ortak banka hesaplarında bulunan 7 milyon Euro'yu (yaklaşık 292 milyon TL) kendi hesabına geçirdiği iddiasıyla şikâyette bulundu.

Icardi ve Nara Arasındaki Gerilim Sürüyor

Mauro Icardi ve Wanda Nara, 21 Mart'ta boşanmış olsalar da aralarındaki gerilim devam ediyor. Galatasaraylı futbolcu Icardi, eski eşi Nara'nın ortak hesaplarında bulunan 7 milyon Euro'yu izinsiz olarak kendi kişisel hesabına aktardığını iddia ederek hukuki süreç başlattı.

Tazminat ve Cezai Yaptırım Talebi

Mauro Icardi’nin avukatları, para transferinin 'rızaya dayalı olmadığı' gerekçesiyle Wanda Nara hakkında hem tazminat hem de cezai yaptırımların uygulanması için talepte bulunduklarını duyurdu. Icardi, eski eşinden hem maddi hem de manevi tazminat talep ediyor.

Icardi’nin Hukuki Süreci

Icardi, eski eşinin hesabındaki parayı izinsiz şekilde alması nedeniyle, olayı hukuki zemine taşıyarak Wanda Nara'yı mahkemeye verdi. Hukukçular, bu tür olaylarda bankacılık işlemlerinin kontrolsüz şekilde gerçekleştirilmesinin ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.