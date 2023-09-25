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MasterChef Metin kimdir, hangi sene yarıştı, ne zaman şampiyon oldu?

MasterChef Metin, izleyicilerin ve şeflerin beğenisini kazanarak MasterChef Türkiye'de adından sıkça söz ettirdi. Peki, MasterChef Türkiye'nin bu dikkat çekici ismi Metin Yavuz kimdir? MasterChef Metin hangi sene yarıştı, ne zaman şampiyon oldu?

MasterChef Metin kimdir, hangi sene yarıştı, ne zaman şampiyon oldu?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-09-2023 21:19

MasterChef Türkiye'nin popüler yarışmacılarından biri olan Metin Yavuz, 24 yaşında ve Bolulu'dur. Bolu Mengen'den gelerek MasterChef'e katılan Metin, Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda da birinci olmuş bir isimdir. 2014 yılından bu yana aşçılıkla meşgul olan Metin, MasterChef'te dikkatleri üzerine toplamıştır. Yarışmanın ilk turunda 2 evet alarak bir üst tura geçmiştir ve ikinci turda en iyi yemeği yaparak üçüncü tura yükselmiştir. 1 Ağustos 2022'de 3. turda yarışarak MasterChef 2022'nin ana kadrosuna katılan ilk isim olmuştur.

Metin Yavuz, aşçılık geleneğini ailesinden devralmıştır; hem dedesi hem de babası aşçıdır. 9 Ocak 2023'te MasterChef'te finale yükselerek bu sezonun şampiyonu olmuştur.

MasterChef All Star etkinliği için geri dönen Metin, burada da yeteneklerini sergilemeye devam etmektedir. Mehmet Yalçınkaya'nın "Mekanın sahibi geldi" sözleriyle Metin'i karşılaması dikkat çekmiştir.

MasterChef Metin Hangi Sene Yarıştı, Ne Zaman Şampiyon Oldu?

Metin Yavuz, MasterChef Türkiye'nin 2022-2023 sezonunda yarışmış ve bu sezonun şampiyonu olmuştur. 2014'ten itibaren aşçılık kariyerine adım atan Metin, daha önce MasterChef'te yarışan Dilan ve Erkan'a şeflik yapmıştır. Ayrıca Metin, 2022'nin Ağustos ayında MasterChef ana kadrosuna katılan ilk yarışmacı olmuştur.

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